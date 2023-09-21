أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «البادل للسيدات» أكتوبر المقبل

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن تنظيم أول بطولة للبادل تنس للسيدات تحت مظلتها، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل بأكاديمية «بادل بلس» في أبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة كبيرة للسيدات في مختلف الفئات والمستويات، ضمن جهود الأكاديمية لتمكين المرأة في المجال الرياضي، وتطوير اللياقة البدنية والمهارات الحركية، بجوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم للفائزات في مختلف الفئات.

وتتضمن البطولة 3 فئات، وتخصص الفئة الأولى «أ» للمحترفات واللاعبات المتقدمات في«البادل تنس»، والفئة الثانية «ب» لمتوسطات الخبرة، والفئة الثالثة «ج» للمبتدئات والراغبات بخوض تحدٍ جديد في اللعبة.

وتنطلق البطولة بمنافسات الفئة الثالثة «ج»، لمنح المبتدئات الفرصة لتطوير مهاراتهن في بيئة تنافسية بخصوصية كبيرة.

وقالت مريم المنصوري ممثلة الأكاديمية: «ممتنون لدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للأكاديمية والمرأة بشكل عام، ونؤمن بأن هذا الدعم سيسهم في تشجيع التنمية المستدامة في هذا المجال، وهناك خطط واستراتيجيات جديدة بفضل هذا الدعم».

وأضافت: سعداء بإقامة أول بطولة بادل تنس للسيدات في الإمارات، لأننا نؤمن بأهمية دعم مشاركة المرأة في الرياضة، وتشجيعها لاكتشاف مواهبها، وتطوير مهاراتها، وملتزمون بتوفير المزيد من الفرص لتحقيق إنجازات كبيرة في الرياضة، ونشر الطاقة الإيجابية وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.