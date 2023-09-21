أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «البادل للسيدات» أكتوبر المقبل

أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «البادل للسيدات» أكتوبر المقبل
التاريخ
9/21/2023 9:01:04 AM
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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن تنظيم أول بطولة للبادل تنس للسيدات تحت مظلتها، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل بأكاديمية «بادل بلس» في أبوظبي.
وتشهد البطولة مشاركة كبيرة للسيدات في مختلف الفئات والمستويات، ضمن جهود الأكاديمية لتمكين المرأة في المجال الرياضي، وتطوير اللياقة البدنية والمهارات الحركية، بجوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم للفائزات في مختلف الفئات.
وتتضمن البطولة 3 فئات، وتخصص الفئة الأولى «أ» للمحترفات واللاعبات المتقدمات في«البادل تنس»، والفئة الثانية «ب» لمتوسطات الخبرة، والفئة الثالثة «ج» للمبتدئات والراغبات بخوض تحدٍ جديد في اللعبة.
وتنطلق البطولة بمنافسات الفئة الثالثة «ج»، لمنح المبتدئات الفرصة لتطوير مهاراتهن في بيئة تنافسية بخصوصية كبيرة.
وقالت مريم المنصوري ممثلة الأكاديمية: «ممتنون لدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للأكاديمية والمرأة بشكل عام، ونؤمن بأن هذا الدعم سيسهم في تشجيع التنمية المستدامة في هذا المجال، وهناك خطط واستراتيجيات جديدة بفضل هذا الدعم».
وأضافت: سعداء بإقامة أول بطولة بادل تنس للسيدات في الإمارات، لأننا نؤمن بأهمية دعم مشاركة المرأة في الرياضة، وتشجيعها لاكتشاف مواهبها، وتطوير مهاراتها، وملتزمون بتوفير المزيد من الفرص لتحقيق إنجازات كبيرة في الرياضة، ونشر الطاقة الإيجابية وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
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