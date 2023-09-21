بالدي يمدد عقده مع برشلونة حتى عام 2028
التاريخ
9/21/2023 9:01:04 AM
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مدّد المدافع الشاب الدولي أليخاندرو بالدي عقده مع برشلونة لمدة 5 مواسم، حسب ما أعلن الأربعاء النادي الكاتالوني.
وأفاد ثاني الدوري الإسباني في بيان "توصل نادي برشلونة واللاعب أليخاندرو بالدي إلى اتفاق لتجديد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2028".
وتابع "تم تحديد الشرط الجزائي لفسخ العقد بمبلغ مليار يورو (1.07 مليار دولار)".
وفرض المدافع البالغ 19 عاماً نفسه في الموسم الماضي في مركز الظهير الأيسر، ليقدم أداء سمح له بدفع المخضرم جوردي ألبا (34 عاما) إلى مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر الاخير الرحيل إلى إنتر ميامي الأميركي هذا الصيف للانضمام إلى زميليه السابقين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.
وتدرج بالدي الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده في حزيران/يونيو 2024 في الفئات العمرية لنادي برشلونة، قبل أن يبدأ مع الفريق الاول في موسم 2020-2021.
وشارك بالدي الذي ارتدى قميص منتخب "لا روخا" في 6 مباريات دولية، في 56 مباراة مع برشلونة وسجل هدفاً ومرر 6 كرات حاسمة.
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