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بالدي يمدد عقده مع برشلونة حتى عام 2028

9/21/2023 9:01:04 AM
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مدّد المدافع الشاب الدولي أليخاندرو بالدي عقده مع برشلونة لمدة 5 مواسم، حسب ما أعلن الأربعاء النادي الكاتالوني.

وأفاد ثاني الدوري الإسباني في بيان "توصل نادي برشلونة واللاعب أليخاندرو بالدي إلى اتفاق لتجديد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2028".

وتابع "تم تحديد الشرط الجزائي لفسخ العقد بمبلغ مليار يورو (1.07 مليار دولار)".

وفرض المدافع البالغ 19 عاماً نفسه في الموسم الماضي في مركز الظهير الأيسر، ليقدم أداء سمح له بدفع المخضرم جوردي ألبا (34 عاما) إلى مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر الاخير الرحيل إلى إنتر ميامي الأميركي هذا الصيف للانضمام إلى زميليه السابقين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وتدرج بالدي الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده في حزيران/يونيو 2024 في الفئات العمرية لنادي برشلونة، قبل أن يبدأ مع الفريق الاول في موسم 2020-2021.

وشارك بالدي الذي ارتدى قميص منتخب "لا روخا" في 6 مباريات دولية، في 56 مباراة مع برشلونة وسجل هدفاً ومرر 6 كرات حاسمة.

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