وفد محاكم دبي يشيد بـ «دبي لأصحاب الهمم»

أشاد وفد محاكم دبي بالدور الكبير الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم في تمكين هذه الفئة في المجتمع وجهوده في تهيئتهم من أجل الاندماج الكامل في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية مما كان المرود الإيجابي على مسيرتهم في كل المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد للنادي، حيث أطلعهم ماجد العصيمي المدير التنفيذي على أنشطته المختلفة ومبادراته المتعددة وسعيه لتسخير كل الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم بما يؤهلهم لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم.

وأطلع الوفد على مبادرة العائلة السعيدة، وهي مبادرة اجتماعية تعزز الاستقرار والتماسك الأسري بتقديم محاضرات وفعاليات في هذا الإطار من أجل تحقيق جميع أهدافها المنشودة، مبيناً أن «محاكم دبي» تسعى لمبادرات مشتركة مع نادي دبي لأصحاب الهمم.

وأكد حمد محمد الجناحي مدير إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي أن دورهم ليس قانونياً فقط وإنما لهم أدوار ثقافية ضمن المسؤولية المجتمعية.

وجه حضاري

من ناحيته وصف العصيمي مبادرة «العائلة السعيدة» بأنها تعكس الوجه الحضاري لمحاكم دبي للنزول إلى المجتمع، معرباً عن سعادته بالزيارة التي تطرقت للتعاون المشترك والشراكات المستقبلية بين محاكم دبي و«دبي لأصحاب الهمم» في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه النادي، وتعزيزاً للتعاون بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة بينهما وصولاً إلى الغاية المبتغاة.



وأشار العصيمي إلى أن «دبي لأصحاب الهمم» يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويوفر لهم جميع عناصر الدعم التي تقودهم إلى الإنجازات وترك بصمات بارزة في كل المجالات.



وأضاف: إن الاهتمام الكبير الذي ظلت توليه القيادة الرشيدة والمسؤولين لأصحاب الهمم يمثل دافعاً كبيراً لهم من أجل السير على طريق النجاحات.



ضم وفد محاكم دبي حمد محمد الجناحي مدير إدارة الأحوال الشخصية وأحمد الخزرجي أخصائي توثيق الاتفاقيات الأسرية ومها البستكي رئيس وحدة التميز في إدارة الأحوال الشخصية وفاطمة أحمد مدير مكتب المدير التنفيذي لإدارة الدعاوى.

فيما شارك في الاجتماع من جانب نادي دبي لأصحاب الهمم ماجد العصيمي المدير التنفيذي وحمد بالجافة المدير التنفيذي المساعد وعيسى مخشب مدير إدارة الخدمات المساندة وعدد من مديري الإدارات.