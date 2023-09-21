«طرق دبي» تطلق الجيل الجديد من الأكشاك الذكية

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي الجيل الجديد من الأكشاك الذكية بمزايا متطورة وتصاميم عصرية لتحسين سهولة الاستخدام وتقديم خدماتها على مدار الساعة لجميع الفئات بما في ذلك أصحاب الهمم، وذلك بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سعادة المتعاملين. وتم تركيب 32 كشكًا ذكيًا بتصاميم جديدة في 21 موقعًا مختلفًا، وتشمل: مبنى الهيئة الرئيسي، ومراكز إسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمات الرئيسية، وعدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي.

ويعتبر مشروع الأكشاك الذكية مثالًا ناجحًا على توظيف الهيئة لأحدث التقنيات لتعزيز تجربة المتعاملين، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في حكومة دبي، وأهداف برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، للارتقاء بالخدمات الحكومية وتحقيق سعادة المتعاملين، وتوفير الدعم اللازم وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت الهيئة أن الأكشاك الجديدة تقدم 28 خدمة رقمية مختلفة تتعلق بترخيص المركبات والسائقين والمواقف، ونظام نول، وخدمات إدارة الإيرادات (الترخيص، فاتورة المبيعات، ...الخ)، وهي متاحة على مدار الساعة لتلبية احتياجات الجمهور. وتوفر الأكشاك الجديدة خيارات دفع متنوعة لمستخدميها، وتتضمن: الدفع النقدي، والدفع ببطاقة الائتمان، والدفع عبر تقنية الاتصال قريب المدى في الهواتف الذكية.

وأفادت الهيئة أن الأكشاك الجديدة تتميز بخاصية مراقبة الأداء بشكل مؤتمت وذكي، وذلك لمراقبة أداء الأكشاك، والعمل على تطوير الخدمات بشكل مستمر، مما يساهم ذلك تقديم خدمات فعالة وذات جودة عالية للمتعاملين على مدار الساعة.

ويذكر أن الهيئة أطلقت مشروع ترقية الأكشاك الذكية في عام 2021 بهدف تطوير وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الرقمية. ومنذ ذلك الحين، شهد المشروع اقبالًا ونجاحًا باهرًا في خدمة المجتمع وزيادة مستوى سعادة المتعاملين. كما شملت توسعاً في عدد الأكشاك ومواقع تواجدها لخدمة شريحة أكبر من المتعاملين، حيث تم إضافة 8 أكشاك جديدة في 6 مواقع وترقية 24 كشكًا آخر.