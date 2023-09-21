بلدية دبي تحصد فئتَين من جوائز «مجموعة براندون هول للتميز»

فازت بلدية دبي بالجائزة الذهبية عن فئة الرفاه الوظيفي وجَودة الحياة، وفئة التعلم والتطوير التي تصدر عن مجموعة براندون هول للتميز "Brandon Hall Group Excellence"، وذلك عن مبادراتها الرائدة في تطوير وتأهيل موظفي بلدية دبي والتي تسهم في تحسين جَودة حياة الموظفين المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لجَودة الحياة 2031، والقيم المؤسسية للبلدية.

وشملت المبادرات، تحقيق التوازن بين الحياة والعمل، العمل عن بعد، والدوام المرن، برامج التكريم والتحفيز. كما أطلقت البلدية برنامج تكريم المتميزين في مجال خدمة المتعاملين، وفرق العمل واللجان، إضافةً إلى مبادرات تمكين المرأة وأصحاب الهمم، وتعزيز البيئة الداعمة للابتكار والإبداع، والتناغم الوظيفي والاندماج بين كافة فئات الموظفين.

كذلك فازت بفئة التعلم والتطوير، عن مبادراتها لتطوير وتأهيل موظفي البلدية، بعد أن افتتحت مركز تطوير المواهب (DMX) في بداية عام 2022، الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية، وتطبيقها لأشكال التدريب المتعددة والمبُتكرة مثل الواقع الافتراضي والميتافيرس، وحصولها على المواصفات القياسية في مجال إدارة خدمات التعلم والتدريب (ISO10015) و(ISO 21001).