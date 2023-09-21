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طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً أحياناً

9/21/2023 9:01:03 AM
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:01 والمد الثاني عند الساعة 05:21 والجزر الأول عند الساعة 09:22 والجزر الثاني عند الساعة 23:16 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 02:30 والجزر الأول عند 19:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 42 30 95 15
دبي 41 30 95 20
الشارقة 42 27 90 15
عجمان 38 31 85 20
أم القيوين 40 30 90 20
رأس الخيمة 40 28 90 20
الفجيرة 40 30 65 15
العـين 43 31 65 20
ليوا 43 30 95 20
الرويس 40 31 90 30
السلع 41 30 95 30
دلـمـا 35 30 90 60
طنب الكبرى / الصغرى 33 31 90 50
أبو موسى 34 32 90 45

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