طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً أحياناً

طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً أحياناً
التاريخ
9/21/2023 9:01:03 AM
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:01 والمد الثاني عند الساعة 05:21 والجزر الأول عند الساعة 09:22 والجزر الثاني عند الساعة 23:16 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 02:30 والجزر الأول عند 19:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:54.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 42 30 95 15
دبي 41 30 95 20
الشارقة 42 27 90 15
عجمان 38 31 85 20
أم القيوين 40 30 90 20
رأس الخيمة 40 28 90 20
الفجيرة 40 30 65 15
العـين 43 31 65 20
ليوا 43 30 95 20
الرويس 40 31 90 30
السلع 41 30 95 30
دلـمـا 35 30 90 60
طنب الكبرى / الصغرى 33 31 90 50
أبو موسى 34 32 90 45
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