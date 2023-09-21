عبد الله البسطي يستعرض الفرص الوظيفية بمنصة حكومة دبي في رؤية الإمارات

قام معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم بزيارة منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف2023 ، والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وتعرف معاليه خلال الجولة، من سعادة عبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها الجهات الحكومية المشاركة في منصة حكومة دبي، واستمع إلى شرح حول جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لاستقطاب المواهب الإماراتية وتأهيلها لقيادة العمل الحكومي المستقبلي.

وزار منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 كذلك سعادة الدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وسعادة عبدالرحمن حارب الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، واللواء جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة، في لإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واطلعوا على الفرص التدريبية والوظيفية التي توفرها الجهات الحكومية المشاركة في المعرض.

وأجرت الجهات الحكومية المشاركة ضمن منصة حكومة دبي في المعرض، العديد من مقابلات التوظيف مع الباحثين عن عمل من الشباب والشابات الإماراتيين، إذ توفر الجهات المشاركة في منصة حكومة دبي وعددها 22 جهة نحو 469 شاغراً وظيفياً للمواطنين، في حين زاد عدد المسجلين في التطبيق الذكي لوظائف دبي ليصل إلى 5010 مواطنين.

وعلى هامش معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عدداً من المتدربين الإماراتيين ضمن برنامج فرصتي الذي يتيح لأبناء الإمارات التدريب في إدارات وأقسام الدائرة لمدة 6 شهور بهدف اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل.

وجرى حفل التكريم بحضور سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسعادة عبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من المسؤولين.

وأكد سعادة عبد الفلاسي على أهمية تطوير مهارات وكفاءات الشباب المواطنين، وأن يستثمروا الفرص المتاحة للتعلم والتدريب واكتساب المزيد من المهارات التي تميزهم في سوق العمل، مضيفاً إن الدولة أتاحت الفرصة للشباب لشغل مناصب وزارية، فالإمارات دولة اللامستحيل وعلى الشباب الإماراتيين أن يكونوا على قدر المسؤولية وعند حسن ظن القيادة ويحرصوا على التميز والابتكار.

وجدد سعادة عبد الفلاسي التأكيد على حرص الدائرة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين أبناء الإمارات واعطائهم الفرصة كاملة لممارسة دورهم في قيادة العمل الحكومي في دبي، والحرص على تأهيل الكوادر المواطنة وخلق البيئة المواتية لتطوير قدرات وطاقات أبناء الإمارات.

وشهد مشروع "صمم مستقبلك الوظيفي" الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع مجلس شباب دبي، هامش الدورة الحالية لمعرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، اقبالاً كبيراً من الإماراتيين من طلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات، الذين تسابقوا على تصميم مستقبلهم الوظيفي، وتدوين وطموحهم وتخيلهم لما سيكونون عليه خلال السنوات المقبلة، وقاموا بوضع خط زمني لمستقبلهم الوظيفي ابتداءاً من العام الجاري 2023 وحتى العام 2037.