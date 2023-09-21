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قائد العمليات المشتركة يلتقي قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية

9/21/2023 9:01:02 AM
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التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، الفريق إليكسوس جرينكويتش قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، وذلك في مكتبه بقيادة العمليات المشتركة.

جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والعمليات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين.

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