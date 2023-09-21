قائد العمليات المشتركة يلتقي قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية

قائد العمليات المشتركة يلتقي قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية
التاريخ
9/21/2023 9:01:02 AM
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التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، الفريق إليكسوس جرينكويتش قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، وذلك في مكتبه بقيادة العمليات المشتركة.
جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والعمليات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين.
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