تدريبات يومية لمنتخبنا استعداداً لتصفيات اليد الآسيوية

تدريبات يومية لمنتخبنا استعداداً لتصفيات اليد الآسيوية
التاريخ
9/21/2023 9:01:01 AM
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يستأنف منتخبنا الوطني لكرة اليد تدريباته اليومية، لغاية 11 أكتوبر المقبل، بمحطة إعداده الثانية، والتي تأتي في إطار الاستعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ «أولمبياد باريس 2024» المقررة خلال الفترة من 18 حتى 28 أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، ومتبوعةً بالمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 21 المقررة مطلع عام 2024.
وتأتي هذه التدريبات المكثفة في سباق مع الزمن لتحضير جيد لهذا الاستحقاق الآسيوي، وبطموحات التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، وخاصة أن لوائح التصفيات تؤهل خمسة منتخبات آسيوية لاستحقاقات الأولمبياد. وضمت قائمة المنتخب بشكلها الحالي 22 لاعباً بعد أن ضمت القائمة الأولية للمنتخب 26 لاعباً.
برنامج يومي
وأصدرت لجنة المنتخبات برئاسة فيصل الطواش، ووفق رؤية مدرب المنتخب الجديد الفرنسي دانيلو يرستوفاك، ومساعده الوطني خالد أحمد، جدول التدريبات وبشكل يومي خلال الفترة المسائية، وستكون البداية اليوم الخميس ولغاية الثلاثاء المقبل على أرض صالة المدرسة الفرنسية بالقوز، وخلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين على أرض صالة نادي النصر ويخلد بعدها يوم الجمعة للراحة، ويعود يوم السبت الفريق للتدريبات على أرض صالة المدرسة الفرنسية بالقوز، ويستمر بتدريباته وفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني، والتي يتخللها إقامة مباراتين وديتين مع المنتخب العماني في مدينة العين في 9 و10 أكتوبر المقبل.
المجموعة الأولى
وتشهد التصفيات مشاركة 11 فريقاً تم توزيعها لمجموعتين وفق القرعة التي أجرتها اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وضمت المجموعة الأولى إلى جانب الإمارات كلاً من قطر والسعودية وكوريا والصين والهند، بينما ضمت الثانية خمسة فرق، وهي البحرين وإيران والكويت واليابان وكازاخستان.
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