تدريبات يومية لمنتخبنا استعداداً لتصفيات اليد الآسيوية

يستأنف منتخبنا الوطني لكرة اليد تدريباته اليومية، لغاية 11 أكتوبر المقبل، بمحطة إعداده الثانية، والتي تأتي في إطار الاستعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ «أولمبياد باريس 2024» المقررة خلال الفترة من 18 حتى 28 أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، ومتبوعةً بالمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 21 المقررة مطلع عام 2024.

وتأتي هذه التدريبات المكثفة في سباق مع الزمن لتحضير جيد لهذا الاستحقاق الآسيوي، وبطموحات التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، وخاصة أن لوائح التصفيات تؤهل خمسة منتخبات آسيوية لاستحقاقات الأولمبياد. وضمت قائمة المنتخب بشكلها الحالي 22 لاعباً بعد أن ضمت القائمة الأولية للمنتخب 26 لاعباً.

برنامج يومي

وأصدرت لجنة المنتخبات برئاسة فيصل الطواش، ووفق رؤية مدرب المنتخب الجديد الفرنسي دانيلو يرستوفاك، ومساعده الوطني خالد أحمد، جدول التدريبات وبشكل يومي خلال الفترة المسائية، وستكون البداية اليوم الخميس ولغاية الثلاثاء المقبل على أرض صالة المدرسة الفرنسية بالقوز، وخلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين على أرض صالة نادي النصر ويخلد بعدها يوم الجمعة للراحة، ويعود يوم السبت الفريق للتدريبات على أرض صالة المدرسة الفرنسية بالقوز، ويستمر بتدريباته وفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني، والتي يتخللها إقامة مباراتين وديتين مع المنتخب العماني في مدينة العين في 9 و10 أكتوبر المقبل.

المجموعة الأولى

وتشهد التصفيات مشاركة 11 فريقاً تم توزيعها لمجموعتين وفق القرعة التي أجرتها اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وضمت المجموعة الأولى إلى جانب الإمارات كلاً من قطر والسعودية وكوريا والصين والهند، بينما ضمت الثانية خمسة فرق، وهي البحرين وإيران والكويت واليابان وكازاخستان.