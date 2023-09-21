93 % من الشركات الصغيرة في الإمارات تبحث التوسع عالمياً لتحقق النمو

أكد 93 % من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركين من دولة الإمارات في دراسة أجرتها شركة فيزا العالمية أخيراً، رغبتهم في التوسع نحو مناطق جغرافية جديدة كمحور تركيز رئيسي لتحقيق النمو (مقارنة بـ79 % على مستوى العالم).



وكشفت شركة «فيزا» Vعن نتائج النسخة السابعة من دراستها البحثية العالمية «العودة إلى الأعمال»، والتي أظهرت اعتزام غالبية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر المشمولة بالدراسة بيع منتجاتها عبر الحدود وتتطلع إلى التوسع نحو مناطق جغرافية جديدة. وكشفت الدراسة كذلك عن تزايد عدد المستهلكين الذين يتبنون المعاملات غير النقدية، حيث توقع 75 % تقريباً من المتسوقين المشاركين في الاستطلاع أن يستخدموا المدفوعات الرقمية بشكل أكبر هذا العام.

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومدير مجموعة Vفي منطقة مجلس التعاون الخليجي: «بات أصحاب الشركات الصغيرة يتطلعون اليوم إلى توسيع نطاق أعمالهم على مستوى الدولة وخارجها بعد أن كان الأمر يقتصر فقط على الشركات الكبيرة. ونشهد في Vتحولاً في عقلية الشركات الصغيرة من السعي للبقاء إلى تحقيق النمو، حيث تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من قوة المدفوعات الرقمية لتحسين كفاءة أعمالها، والوصول إلى شرائح عملاء جديدة، وتحقيق الازدهار وسط تسارع مسارات التحول الرقمي».



وبالنظر إلى ما هو أبعد من تحديات عصر الجائحة إلى استكشاف الفرص المقبلة، استطلعت دراسة «العودة إلى الأعمال» العالمية آراء أصحاب الشركات الصغيرة والمستهلكين في عشرة أسواق تشمل أستراليا والبرازيل وكندا وألمانيا وهونغ كونغ وأيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل نتائجها الرئيسية:

. طموحات التوسع الدولي. أشار 93 % من أصحاب الشركات المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات إلى رغبتهم في التوسع نحو مناطق جغرافية جديدة كمحور تركيز رئيسي لتحقيق النمو (مقارنة بـ79 % على مستوى العالم). وقال عدد كبير (83 % مقابل 72 % عالمياً) من المستهلكين إنهم يشعرون بالراحة عند الشراء عبر الحدود.

. التخلي عن التعاملات النقدية. بينما يخطط 100 % (مقابل 95 % على مستوى العالم) من أصحاب الشركات الصغيرة في دولة الإمارات للتحول إلى التعاملات غير النقدية «في يوم من الأيام»، قال 42 % (مقابل 51 % عالمياً) إنهم يخططون لذلك خلال العامين المقبلين. ويقود المستهلكون هذا التحول.

حيث توقع 51 % (مقابل 55 % عالمياً) من المستهلكين المشاركين في الاستطلاع أنهم سيستخدمون المدفوعات الرقمية بشكل أكبر في العام المقبل.

. التسوق محلياً. يعتزم 70 % من المستهلكين (مقابل 49 % عالمياً) التسوق أكثر من الشركات المحلية هذا العام رغبةً منهم في دعم الاقتصاد المحلي (54 %).

. التسوق المستدام. يقول 92 % من المتسوقين في دولة الإمارات إن ممارسات الاستدامة التي تلتزم بها الشركات تؤثر إلى حد ما على قرارهم بالشراء منها (مقارنة بـ68 % عالمياً). وأبدى جميعهم تقريباً (96 %) استعدادهم لدفع المزيد مقابل المنتجات أو الخدمات لضمان استدامتها (مقابل 77 % عالمياً).

. قائمة الأولويات. لدى سؤالهم عن السبل الأفضل للوصول إلى عملاء جدد، أشار أصحاب الشركات إلى تقديم منتجات أو خدمات جديدة (44 %)، وزيادة الاستثمار في التسويق (42 %)، وزيادة الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي (41 %). ويتطلع 37 % منهم إلى تبني أساليب دفع جديدة كوسيلة مهمة لتحسين أعمالهم.

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو عالمياً على مدار العام وكانت Vقد أعلنت في عام 2020 عن التزامها الاستراتيجي بتخصيص 200 مليون دولار على مدار خمس سنوات لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء العالم مع التركيز تحديداً على رائدات الأعمال.

ومن خلال الاستثمار والمنح، تتعاون مؤسسة V(VFoundation) مع المنظمات التي توفر رأس المال التحفيزي وخدمات الدعم وبناء القدرات. وتستخدم المؤسسة رأس المال كأداة لتسهيل تدفق رأس المال الاستثماري إلى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الجنسين.