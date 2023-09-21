1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 283 مبايعة بقيمة 981.02 مليون درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 407.29 مليون درهم و230 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 573.73 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38.84 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 35.24 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 26.81 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 134.56 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 36.35 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 30.72 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 21.01 مليون درهم في منطقة الصفا الثانية .

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 24.8 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 16.1 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 26.93 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 579.04 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 336.64 مليون درهم و100 رهن فلل وشقق بقيمة 242.41 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 162.75 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الثالثة بقيمة 130 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 51 هبة بقيمة 272.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثانيه بقيمة 35 مليون درهم.