بيع جميع فلل المرحلة الأولى من نخلة جبل علي خلال ساعات

شهد القطاع العقاري في دبي اليوم بيع كامل الفلل المطروحة للبيع في المرحلة الأولى من مشروع نخلة جبل علي خلال ساعات فقط، مما يعكس قوة الزخم والإقبال القياسي الذي تسجله سوق عقارات دبي بشكل عام والآفاق الواعدة التي يتمتع بها

مشروع نخلة جبل علي بشكل خاص

وما يشكله من إضافة نوعية لمشهد مشاريع الواجهة البحرية التي تتميز بها دبي.

وتم اليوم افتتاح المبيعات رسمياً للمشترين والوسطاء، وتم الإعلان بعد ساعات قليلة عن نفاذ جميع الوحدات الممتدة على 4 سعفات من النخلة، وتتضمن الفلل فئتين مختلفتين فلل "كورال" وفلل "بيتش"، وتشمل كل فئة 8 تصاميم مختلفة.

وتمتد "نخلة جبل علي" على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً وتحظى بأطول شريط ساحلي بين جميع وجهات دبي، وستضم عند اكتمالها سبع جزر و16 سعفة، مما يضيف واجهة بحرية بطول 91 كيلومتراً مع ثلاث نقاط وصول إلى الجزيرة.

وتدمج السعف الأربع اعتبارات الصحة البدنية والعافية ضمن أنماط الحياة اليومية؛ حيث تساعد سكان الفلل على تبني أسلوب حياة نشط من خلال شوارعها الواسعة للمشاة، والتي تتيح للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية الوصول إلى الشاطئ عبر الحدائق. ويركز تصميم السعف على المساحات الخضراء الواسعة بالإضافة إلى إنشاء ممرات مشجّرة تتخللها تظليل واسع من الأشجار.