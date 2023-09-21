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الفيدرالي الأمريكي: خفض أسعار الفائدة العام المقبل

9/21/2023 9:01:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الفيدرالي الأمريكي أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام في توقعاته الاقتصادية، لكنه أشار إلى أنه سينهي حملة رفع أسعار الفائدة بعد تلك الزيادة ويبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل - على الرغم من إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى أعلى لهذا العام مما أشير إليه في يونيو.

وقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة كما هي للمرة الثالثة على التوالي، ليحافظ على مستوياتها عند نطاق بين 5.25% و5.5% ،وهو أعلى مستوى منذ حوالي 22 عامًا، معلناً الاستمرار في مسار مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.

زيادة واحدة في 2023
وقال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول خلال مؤتمر صحفي : "نحن في وضع يسمح لنا بالمضي قدمًا بعناية في تحديد مدى التشدد الإضافي للسياسة المالية" .
وأظهرت التوقعات الصادرة في مخطط الاحتياطي الفيدرالي احتمالية زيادة واحدة أخرى هذا العام، ثم تخفيضين في عام 2024.

نظرة طويلة المدة لأول مرة
على المدى الطويل، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مرة أخرى إلى معدل فائدة على الأموال يبلغ 2.9% في عام 2026. وهذا أعلى مما يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، الذي لا يعد محفزًا أو مقيدًا للنمو. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها اللجنة نظرة على عام 2026. واستقر المعدل المحايد المتوقع على المدى الطويل عند 2.5%.

وإلى جانب توقعات المعدلات، قام الأعضاء أيضًا بتعديل توقعاتهم للنمو الاقتصادي لهذا العام بشكل حاد، حيث من المتوقع الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1٪ هذا العام. وكان هذا أكثر من ضعف تقديرات شهر يونيو ويشير إلى أن الأعضاء لا يتوقعون الركود في أي وقت قريب. وارتفعت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 1.5% من 1.1%.

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