حمدان بن محمد: كوادرنا الإماراتية المتميزة أساس نجاحنا وتفوّقنا



أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، أن الإنجازات المتتالية للإمارات في قطاع الفضاء، تترجم رؤية قيادة دولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، لمستقبل هذا القطاع الواعد، وترسخ ريادتها الإقليمية علمياً ومعرفياً، ومكانتها العالمية لاسيما في أبحاث الفضاء.

وأشاد سموه بالجهود الاستثنائية لفريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء، وما قدمه على مدار الأشهر الستة الماضية من أجل نجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية، ومتابعة تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي تكللت بعودته سالماً إلى أرض الوطن.

وقال سموه: "مع إتمامنا لمهمة سلطان النيادي في الفضاء، ننجح في إنجاز مهمة أخرى ضمن خطة مركز محمد بن راشد للفضاء وفق المسار الذي رسمته لنا رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق الريادة في مجالات الفضاء كافة".

وأضاف سموه: "مهمة طموح زايد 2 انطلاقة أخرى للمركز نحو إنجازات جديدة سيتم تحقيقها وفق الاستراتيجية التي اعتمدناها .. وإنجاز سلطان النيادي اليوم هو إنجاز لمنظومة عمل متكاملة من كوادرنا الإماراتية المتميزة التي نؤمن بأنها أساس نجاحنا وتفوّقنا".

وقال سموه: "أشكر جميع المنتسبين لمركز محمد بن راشد للفضاء الذين أخلصوا العمل وواصلوا جهودهم لضمان نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب .. وإلى إنجازات فضائية أخرى بإذن الله".

وأكد أن هذه المهمة التاريخية ستتلوها إنجازات جديدة في مجال الفضاء.. وأضاف :" مستمرون في تقديم إسهامات علمية بالتعاون مع المجتمع العلمي عالمياً بهدف إثراء المعرفة البشرية.. ستبقى الإمارات إشعاع علم يخدم البشرية، ويبث الأمل بمستقبل أفضل للعرب".

ويضطلع مركز محمد بن راشد للفضاء بدور محوري في رسم مستقبل الإمارات في قطاع الفضاء عبر مساهمته في تطوير قطاع الفضاء الوطني ودعم الاقتصاد الوطني المستدام، والاستثمار في الكفاءات والكوادر الوطنية والسعي لتحقيق الصدارة للدولة في مجال الفضاء وتطبيقاته واستكشافاته واستخداماته السلمية.

وأسهمت إنجازات مركز محمد بن راشد للفضاء، بوضع دولة الإمارات بين الدول الفاعلة في مجال الفضاء وعلومه وكان إسهامه من أهم المقومات التي ساعدت في تحقيق الإنجازات النوعية للدولة في مجال استكشاف الفضاء ومنها وصول هزاع المنصوري إلى المحطة الفضائية الدولية كأول رائد فضاء إماراتي يحط على متنها، وإرسال "مسبار الأمل"، في رحلة تاريخية لاستكشاف كوكب المريخ، حيث تحققت هذه الإنجازات وفق رؤية واضحة وخطط وبرامج ومنهج علمي وعملي محدد الملامح وخطة زمنية دقيقة.

وصمم مركز محمد بن راشد للفضاء وشيد القمر الاصطناعي "خليفة سات" الذي تم إطلاقه عام 2018، كأول قمر اصطناعي إماراتي بالكامل وأكثرها تقدماً ضمن الأقمار التي أرسلتها دولة الإمارات إلى الفضاء.