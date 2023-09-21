استراتيجية زايد لاستكشاف الفضاء

قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «إن رحلات الفضاء يفخر بها كل إنسان على وجه الأرض، لأنها تجسد الإيمان بالله وقدرته، ونحن نشعر كعرب بأن لنا دوراً عظيماً في هذا المشروع وهذه الأبحاث، ونحن فخورون بالتقدم الهائل في علوم الفضاء بفضل القواعد التي أرساها العلماء العرب منذ مئات السنين. ونأمل أن يعم السلام، ويدرك البشر مدى الأخطار التي تهددهم بسبب التناحر».

ترك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة ورمز الحكمة والتطور في عالم القيادة، وراءه إرثاً استراتيجياً وعلمياً عظيماً يمتد حتى إلى أقاصي الفضاء. إنه الرجل الذي وجه جهوده نحو تحقيق التقدم والازدهار لشعبه والإنسانية جميعاً، لم يكتف بتوسيع حدود بلاده في المجال العلمي البري والبحري، بل مكن أبناء الوطن لاستكشاف علوم الفضاء.

تاريخ لقاء الشيخ زايد بفريق رحلة أبولو 15 إلى القمر في السبعينيات يشكل نقطة بداية مميزة في تراثه العلمي. وفي هذا اللقاء، التقى القائد العربي بأبطال الفضاء، حيث تبادلوا التجارب والأفكار حول استكشاف الفضاء وعمقوا الروابط بين علماء العرب ورواد الفضاء العالميين.

منذ ذلك الحين، تنطلق دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة نحو مستويات جديدة من التطور والريادة في مجال الفضاء. حيث أصبح لديها اليوم أحدث وأكثر الأقمار الصناعية تطوراً، التي تدعم تقنيات الاتصالات والمراقبة والرصد. ولم تقتصر جهودها على تلك الأقمار فقط، بل أرسلت «مسبار الأمل» إلى المريخ ليكون رمزاً للتفوق والإصرار الإماراتي في استكشاف الفضاء.

وتحقيقاً لطموح المؤسس الشيخ زايد تأسست وكالة الإمارات للفضاء في عام 2014 كجهة رائدة تعمل على تطوير وتنظيم القطاع الفضائي في البلاد. ومنذ ذلك الحين، تم إطلاق العديد من المشاريع والبرامج الفضائية الطموحة، مثل برنامج رواد الفضاء الإماراتيين وخطة بناء مستوطنة بشرية على المريخ بحلول العام 2117.

تشهد الإمارات أيضاً تقديم جهود تشريعية مبتكرة لتنظيم القطاع الفضائي ودعم الأنشطة الفضائية بشكل فعال. وتعكس تلك الجهود مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال علوم الفضاء والفضائيات.

وفي سياق هذا الإرث العظيم، تأتي مقولات الشيخ زايد الرائعة: «إن العالم يسرع الخطى الآن نحو المدنية والتقدم، وهو يتطلع إلينا ليرى كيف سنواكب هذا التقدم ونلحق بركب الحضارة». وأيضاً: «إن دوركم الآن هو تحصيل العلم، وسوف يأتي دوركم في الغد لمتابعة مسيرة الآباء والأجداد. إن وطننا غني بالإمكانيات والموارد، وقد وهبنا الله الثروة، ولقد كانت الثروات دائماً مصدراً للمطامع، ومن هنا فإنني أناشدكم أن تتسلحوا بالعلم لمواجهة المستقبل ومواجهة كل التحديات التي تواجه أمتنا».

إلهام



ويمكن القول إن إرث القائد المؤسس الشيخ زايد سيظل يلهم الأجيال القادمة على السعي نحو النجاح والتفوق في ميادين جديدة دائماً، حيث تتابع الإمارات رحلتها نحو النجوم بثقة وعزم لتكون دائماً جزءاً من السباق العالمي نحو مستقبل مشرق في عالم الفضاء. إن رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد التي صاغها عملياً في مرحلة التأسيس وإيمانه بإمكانيات الإنسان والتفاني في تحقيق التقدم في علوم الفضاء ساهمت بشكل كبير في جعل الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال. ومع وجود الأهداف الكبيرة التي تسعى إلى تحقيقها، فإن إرث الشيخ زايد سيظل يلهم الأجيال القادمة على السعي نحو النجاح والتفوق في ميادين جديدة دائمة.