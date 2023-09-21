الإعلان عن الاختراع الفائز بجائزة جيمس دايسون في دولة الإمارات للعام 2023



أعلنت جائزة جيمس دايسون عن فوز اختراع SMEFA بجائزتها على المستوى المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن حل مبتكر للتسوق، يعمل بتقنية المسح الذكي ويهدف لمساعدة أصحاب الهمم وإثراء تجربتهم في التسوق لتكون أكثر راحة. واستلهم خمسة طلاب جامعيين فكرة هذا الاختراع من التزام دولة الإمارات بدمج وتمكين أصحاب الهمم، حيث عملوا على تطوير تقنية لحلّ مشكلة يعانون منها أثناء التسوق، والتي تسهم في تبسيط وتسهيل حياتهم اليومية.

وعلى مدار السنوات الست الماضية، شجعت جائزة جيمس دايسون الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد في اختصاصات الهندسة والتصميم في دولة الإمارات على تصميم منتج قادر على حل مشكلة ما. ويتم تشجيع المشاركين على تقديم حلول واسعة النطاق للمشاكل العالمية الملحّة.

وفاز فريق مكون من خمسة طلاب هندسة من جامعة هيريوت وات بالجائزة على المستوى المحلي لهذا العام، إذ لاحظ الفريق بأن تجربة التسوق الحالية غير مريحة للجميع، وبأن هناك حاجة لجعلها أكثر سلاسة وراحة بالنسبة لمن يعانون من صعوبات في التنقل والحركة. وركز الطلاب على تعزيز مستويات الكفاءة والراحة بهدف خلق تجربة تسوق أكثر شمولًا ومتعة للجميع. وأثمرت جهودهم عن اختراع أطلقوا عليه اسم SMEFA، وهو عبارة عن عربة تسوق تعمل بتقنية المسح الذكي، وتستخدم تقنية النماذج الأولية الإلكترونية، ومزايا أخرى مبتكرة مثل إمكانية تعديل الارتفاع والمقعد المدمج، من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة للمتسوقين.

وقالت الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، والتي تشغل عضوية لجنة التحكيم منذ انطلاق الجائزة في دولة الإمارات: "إن اختراع SMEFA هو خير مثال على إمكانية استخدام التكنولوجيا لبناء مجتمع أكثر شمولًا، وأنا فخورة برؤية شبابنا المهندسين يقدمون مثل هذه الأفكار اللامعة. لقد أعجبت لجنة التحكيم بشغف الطلاب الكبير وتركيزهم على تعزيز مستويات الراحة وسهولة الوصول. وأتطلع لمتابعة عملهم على تطوير هذا الاختراع ليساعد في تبسيط تجربة التسوق أمام أصحاب الهمم وغيرهم من أبناء المجتمع".

من جانبه تحدث عباس جعفر علي، أحد أعضاء لجنة تحكيم الجائزة لهذا العام حول أهمية مشاركة الطلاب من دولة الإمارات في جائزة جيمس دايسون قائلًا: "إن مشاركة طلاب الإمارات في جائزة جيمس دايسون تظهر مدى التزامهم بتقديم حلول للمشكلات الواقعية في عالمنا وتمتعهم بروح ابتكار عالية. إن ما يميز اختراع SMEFA عن غيره ويجعله مؤهلًا بجدارة للفوز هو طريقة الدمج العبقرية بين تقنية المسح والتطبيق. أصبحت التكنولوجيا اليوم جزءًا أساسيًا من عالمنا سريع التطور، وقد أظهر هذا الاختراع قدرة الطلاب على تسخير التكنولوجيا لخدمة الأغراض العملية، فضلًا عن تحسين الوظيفة العامة لعربة التسوق".

ومع فوزه بالجائزة، حصل اختراع SMEFA على منحة نقدية بقيمة 5,000 جنيه إسترليني، ليتم استخدامها لتطويره في المراحل المقبلة، وسيتأهل الفريق الفائز تلقائيًا للمشاركة في المسابقة العالمية، التي سيتم الإعلان عن المؤهلين للمشاركة بها يوم 18 أكتوبر، بينما سيتم الإعلان عن الفائزين على المستوى الدولي يوم 15 نوفمبر. هذا وجاء في المركزين الثاني والثالث على المستوى المحلي اختراعان هما: Hydropurfication وFarmFlock .

حول الاختراع

SMEFA هو اختراع من ابتكار فريق من طلاب جامعة هيريوت وات، وهم نويل بينوي ومانوش دين، وأديتا سوبين، وأشفين فيجيش، وصديق أدهي. تأسس الفريق حين اكتشف الطلاب بأن لديهم اهتمامًا مشتركًا بالتكنولوجيا ومساعدة الآخرين، ليثمر ذلك عن اختراع SMEFA لجعل تجربة التسوق أكثر راحة وسلاسة لأصحاب الهمم.

ويستخدم اختراع SMEFA مجموعة من التقنيات، التي تشمل التعرف على الصوت والتعرف على الصورة والواقع المعزز، من أجل مساعدة المستخدمين على التنقل في المتاجر والعثور على المنتجات وتبسيط عملية الشراء بشكل عام.

التصميم الإنشائي

جاءت فكرة التصميم حين لاحظ الفريق بأن تصاميم عربات التسوق المتاحة غير شاملة أو مناسبة للبعض. ولمعالجة هذه المشكلة، جرى تصميم SMEFA بطريقة قابلة للتعديل مع تطوير العديد من الوظائف المادية التي تجعلها في متناول أصحاب الهمم. تتميز العربة بتصميم فريد، حيث يمكن تحريك السلة لأعلى أو أسفل باستخدام مساحة أقل، والقدرة عل حمل أوزان أثقل، مما يجعل عملية رفع الأشياء الأثقل وزنًا أكثر سهولة إذ تتحرك العربة لأعلى عند إزالة الحمولة. علاوة على ذلك، فإن حجم العربة الصغير يجعل من السهل تحريكها في المساحات الصغيرة، حيث يبلغ حجمها 140 لترًا، وتزن 9 كجم فقط، بينما تخزن العربات العادية 60 لترًا، وتزن 9.5 كجم.

التطبيق وتقنية المسح الذكي

تم تصميم عربة التسوق والتطبيق مع وضع الأنظمة الغذائية المحددة للمستخدم في الاعتبار، وهي مفيدة لأنها تعرض السعرات الحرارية والمواد المسببة للحساسية الموجودة في المنتج عند مسح الباركود الخاص به. أولاً، يقوم المستخدم بمسح المنتج ضوئيًا باستخدام ماسح الباركود ثم يضعه في عربة التسوق، حيث يتم اكتشاف وزنه بواسطة جهاز استشعار خاص. كما يتم استخدام ألواح Arduino للكشف عن المنتجات التي لم يتم مسحها وإرسال اهتزازات إلى مقبض العربة باستخدام محرك اهتزاز وجهاز استشعار. تعد عربة المسح الذكية SMEFA تصميمًا مبتكرًا يبسط عملية التسوق، ويساعد أصحاب الهمم الذين يعانون من صعوبات في التنقل والحركة على التسوق بكل راحة وسهولة. وفي حالة الكشف عن منتج لم يتم مسحه، يهتز مقبض العربة لتنبيه المتسوق خلال 10 ثوانٍ. في المقابل، يتم نقل بيانات المنتجات الممسوحة ضوئيًا إلى تطبيق SMEFA عبر شريحة ESP32 (رمز الاستجابة السريعة). من جهة أخرى، يعمل نظام الدفع عبر التطبيق على تبسيط العملية بشكل أكبر، حيث لا يحتاج المتسوق للانتظار في طوابير طويلة للدفع. وقد حرص الفريق الذي طور SMEFA على استخدام التقنيات المبتكرة لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع.

وقال نويل بينوي، أحد أعضاء الفريق الذي طور عربة SMEFA: "نحن سعداء لفوز اختراعنا SMEFA بجائزة جيمس دايسون، فهذا الفوز هو تقدير لجهودنا واعتراف بمهارتنا كمهندسين. نحن حريصون على مواصلة العمل على تطوير SMEFA والمزيد من التقنيات المستقبلية التي تحسن تجربة التسوق وتجعلها أكثر راحة وسهولة لجميع أفراد المجتمع. ونعتقد بأنه من المهم ابتكار حلول تترك أثرًا إيجابيًا على حياة الناس، وهذه الجائزة تشجعنا على مواصلة تطوير اختراعنا للأفضل".

Hydropurfication

المشكلة : تضاعفت مخاطر أزمة المياه مع توقعات بأن يواجه 1.8 مليار شخص خطر شح المياه في عام 2050 .

الحل : نظام تنقية المياه HydroPurification ، هو نظام فلترة مصمم لاستخدام الموارد المائية غير المستغلة من المياه الرمادية، ويتألف من أربع طبقات قادرة على إزالة جميع مسببات الأمراض والملوثات والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب المعروفة، مما يضمن إنتاج مياه عالية الجودة من مصادر مختلفة. تدخل المياه الرمادية إلى نظام الفلترة من خلال الطبقة الأولى، حيث يقوم فلتر الألياف الدقيقة بإزالة الملوثات الكبيرة مثل الشعر والوبر، أما الطبقة الثانية فهي عبارة عن فلتر رملي بطيء من الرمل الناعم والحصى لإزالة الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض وغيرها من الملوثات العضوية وغير العضوية بنسبة تصل إلى 99.99% للبكتيريا والفيروسات. ثم يمر الماء من خلال فلترين للتنقية والتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، مما يزيل بشكل فعال أي من مسببات الأمراض المتبقية. تحتوي الطبقة الرابعة والأخيرة على صفيحتين مسطحتين من "الكربون المنشط الحبيبي" الذي يزيل الرائحة والطعم و81 مادة كيميائية مختلفة مثل الكلور والفلورايد وجميع المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب المعروفة البالغ عددها 12، حيث تتدفق المياه المفلترة عبر صفائح "الكربون المنشط الحبيبي" ويتم جمعها في غرفة التجميع الموصولة بأنبوب ليتم استخدامها لاحقًا.

المخترعون: حيدر رزا، محمد مافيا خان، محمد رايز، محمد زونير

الجامعة: جامعة كيرتن

FarmFlock

المشكلة : تم التخلص من 5.3 مليون دجاجة في منشأة واحدة في الولايات المتحدة خلال جائحة أنفلونزا الطيور في أبريل 2022، وخسارة 22 مليون دجاجة في ولايات مختلفة بسبب تأخر اكتشاف المرض. وهذه الخسارة بالإضافة إلى كونها غير إنسانية ومضرة بالبيئة، فهي كارثية من الناحية المالية أيضاً. ويتمثل الهدف من هذا المشروع بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي حتى لا تتكرر مثل هذه الخسائر مرة أخرى.

الحلّ : FarmFlock عبارة عن سرب من الروبوتات المتنقلة التي تتجول بشكل مستقل داخل مزرعة الدواجن، وتجمع البيانات الهامة المتعلقة بصحة القطيع، مثل مستويات الأمونيا ودرجة الحرارة والرطوبة والسلوك ومستويات ثاني أكسيد الكربون. وباستخدام خوارزمية اليراع ( Firefly ) تمت برمجة الروبوتات للتحرك بذكاء في كافة أنحاء المزرعة. وعندما يكتشف أحد الروبوتات تجاوز أحد المؤشرات للحد الطبيعي، فإنه يرسل تنبيهات إلى الروبوتات الأخرى للالتقاء في تلك المنطقة لإجراء تقييم شامل للبيانات، وهذا يضمن الاستجابة السريعة لأية تهديدات صحية محتملة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الروبوتات بتحليل معدل نفوق الدجاج داخل المزرعة. ويتم نقل البيانات لاسلكيًا إلى تطبيق إلكتروني مركزي، حيث يمكن للقائمين على المزارع الوصول بسهولة إلى هذه المنصة، مما يسمح لهم بمراجعة البيانات وتحديد المخاطر المثيرة للقلق والتدخل في الوقت المناسب، سواء كان ذلك عبر العزل أو التطعيم. ويتمثل الهدف الشامل من هذا الحل بتحديد حالات التفشي المحتملة بسرعة وتقليل الخسائر.

المخترع : كارين جين دسوزا

الجامعة : جامعة هيريوت وات

يمكن الاطلاع على جميع المشاركات من دولة الإمارات، بما في ذلك الفائز والوصيف في جوائز جيمس دايسون للعام 2023 عبر الموقع الإلكتروني: . وقد بدأت المرحلة التالية من التحكيم حيث سيتم الإعلان عن قائمة أفضل 20 اختراع من قبل مهندسي في دايسون في 18 أكتوبر، قبل الإعلان عن الفائزين على المستوى الدولي والفائزين بجائزة الاستدامة لعام 2023 يوم 15 نوفمبر.

-انتهى-

ملاحظات للمحررين

جائزة جيمس دايسون

تأتي جائزة جيمس دايسون في إطار التزام السير جيمس دايسون في إبراز قوة المهندسين وقدرتهم على تغيير العالم. ويقوم معهد دايسون للهندسة والتكنولوجيا ومؤسسة جيمس دايسون وجائزة جيمس دايسون بتشجيع المهندسين الطموحين على استغلال خبراتهم ومعارفهم واكتشاف طرق جديدة لتحسين الحياة من خلال التكنولوجيا. وقد ساهمت مؤسسة جيمس دايسون منذ افتتاح الجائزة لأول مرة في عام 2005 حتى الآن بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لدعم مفاهيم مبتكرة في مجال التعليم وغيرها من القضايا الخيرية. وقد دعمت هذه المسابقة ما يقرب من 250 اختراعًا بجوائز مالية، وهي تندرج تحت مظلة مؤسسة جيمس دايسون ، المؤسسة الخيرية للتعليم الهندسي والتي تمولها أرباح شركة دايسون.





الفائزون السابقون





الفائز على المستوى الوطني لعام 2022 – FireOut (الإمارات العربية المتحدة)

FireOut هو نظام مصمم بهدف السيطرة على حرائق الغابات في المناطق التي تعاني من تفشي المرض بشكل متكرر لحماية الحياة والأرض من خلال اعتماد تقنيات صديقة للبيئة من اختراع طلاب من جامعة هيريوت وات

الفائز على المستوى الوطني لعام 2021 – Shield (الإمارات العربية المتحدة)

Shield هو نظام ذكي يمكن ارتداؤه يكتشف متى يتعرض الطفل للإيذاء الجسدي أو العاطفي وينبه أولياء أموره تلقائيًا، وهو من اختراع طلاب من جامعة عجمان.

الفائز على المستوى الدولي لعام 2020 – The Blue Box (إسبانيا)

The Blue Box هو طريقة جديدة للكشف عن سرطان الثدي في المنزل باستخدام عينة بول وخوارزمية الذكاء الاصطناعي. من اختراع جوديت جيرو بينيت، البالغة من العمر 23 عامًا.

الفائز بجائزة الاستدامة لعام 2020 - AuRSystem Technology (الفلبين)

AuRعبارة عن مادة جديدة مصنوعة من نفايات المحاصيل، والتي تحول ضوء الأشعة فوق البنفسجية إلى طاقة متجددة. من اختراع كارفي إرين مايغ البالغ من العمر 27 عامًا،

أصحاب مركز الوصافة على المستوى الدولي لعام 2020:



The Tyre Collective (المملكة المتحدة): جهاز يلتقط جزيئات تآكل الإطارات الموجودة على عجلة السيارة، ليتم إعادة تدويرها لاستخدامها في التطبيقات المستقبلية. Scope (كندا): عدسة جديدة تستخدم البلورات السائلة مما يتيح إمكانية تكبير الكاميرا بدون خسارة.

الفائز على المستوى الدولي لعام 2019 - Marina Tex (المملكة المتحدة)

Marina Tex هي مادة منزلية قابلة للتحلل تم تصميمها كبديل للأفلام البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اخترعتها لوسي هيوز. تتكون المادة من النفايات الناتجة عن قطاع صيد الأسماك والطحالب المستدامة.

الجائزة :



الفائز على الصعيد الدولي يحصل على جائزة بقيمة 30,000 جنيه أسترليني، بالإضافة إلى 5,000 جنيه إسترليني لجامعة الفائز.

الفائز بجائزة الاستدامة يحصل على جائزة بقيمة 30,000 جنيه إسترليني.

الوصيفان الدوليان: يحصل كلٌّ منهم على جائزة بقيمة 5,000 جنيه أسترليني كل فائز في المسابقات المحلية يحصل على جائزة بقيمة 5,000 جنيه أسترليني





سير المسابقة:

يتم تقييم المشاركات أولاً على المستوى الوطني قبل وصولها إلى المسابقة الدولية. وتقوم لجنة من مهندسي شركة دايسون بتحديد قائمة من المشاركات الدولية تضم 20 مشاركة. ثم يتم النظر في المشاريع العشرين الأفضل من قبل السير جيمس دايسون شخصياً والذي يقوم باختيار الفائز الدولي ووصيفين، وسيعين أيضًا فائزًا في مجال الاستدامة للمرشح النهائي الوطني الذي يهتم بشكل أفضل بجزء اختراعاته في جدول أعمال الاستدامة. ويمكن أن يكون ذلك من خلال المواد أو عملية التصميم أو طرق التصنيع أو حتى الحل للاختراع نفسه.

من يمكنه المشاركة في جائزة جيمس دايسون؟

يتم تنظيم جائزة جيمس دايسون في 28 دولة ومنطقة حول العالم، هي: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، هونغ كونغ، الهند، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا، ماليزيا، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، الفلبين، بولندا، روسيا، سنغافورة، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وتم إطلاق الجائزة لأول مرة في بولندا في عام 2021. في حالة مشاركة فريق، يجب أن يكون جميع أعضاء الفريق مسجلين، أو قد أمضوا في غضون السنوات الأربع الماضية، فترة لا تقل عن فصل دراسي واحد في الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا في مجال الهندسة أو التصميم في إحدى جامعات الدول والمناطق التي تم اختيارها للمشاركة في جائزة جيمس دايسون. وينبغي على أحد أعضاء الفريق على الأقل أن يكون قد درس موضوعًا مؤهلًا في الهندسة أو التصميم. كما أن الأفراد المشاركون في التدريب المهني في المستوى 6 أو 7، والذين أكملوا التدريب المهني المذكور في السنوات الأربع الماضية، مؤهلون للمشاركة في الجائزة.

للمزيد من المعلومات والتحديثات حول التقدم المحرز في جائزة جيمس دايسون، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة ، Facebook وInstagram . يمكنك أيضاً مشاهدة قصص الفائزين السابقين في غرفة أخبار دايسون هنا .











