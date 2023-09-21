شرطة دبي تفتح الباب لاستقطاب العنصر النسائي في الجناح الجوي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، عن فتح باب الاستقطاب لكفاءات من العنصر النسائي وضمهن إلى الجناح الجوي بشرطة دبي ليباشر بفتح المجال للراغبات بالعمل في هذا التخصص وإخضاعهن لاختبارات مكثفة ومتعددة ومن ثم ضمهن للتدريب وعملية التأهيل. وخوض الاختبارات الأولى ضمن مبادرة التحاق العناصر النسائية ليكنّ قائدات للطائرة العمودية "الهليكوبتر".

وأكد سعادة اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة سعادة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، فتحت باب التسجيل

لتترجم توجهات القيادة الرشيدة التي جعلت من المرأة الإماراتية شريكا للرجل في العطاء والتنمية، ومنحتها الدافع والتحفيز وكافة الإمكانيات لتبرز قدراتها وتتبوأ مناصب عليا وترفع اسم وطنها في المحافل الدولية، مضيفا أن شرطة دبي تتخذ من تمكين المرأة نهجاً في سياستها، وتقدم كافة أشكال الدعم لها لتكون شريكاً أساسياً و جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

وأضاف: إن شرطة دبي حريصة على استقطاب القدرات المواطنة، وتعزيز العمل الشرطي المستقبلي بكوادر وطنية قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن والأمان للناس وإسعاد المجتمع، وذلك لن يتحقق إلا بدعم الشباب ومنحهم الفرصة ليثبتوا جدارتهم وقدرتهم على المشاركة في صناعة المستقبل.

وبيّن المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية أن مشاركة شرطة دبي في هذا المعرض فرصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات والتخصصات، منوهاً بأن التقدم هذا العام للانضمام لشرطة دبي عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ejob.dubaipolice.govأو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تشجع العناصر النسائية ليخضن تجربة جديدة في قيادة الطائرة العمودية وتنفيذ العمليات الشرطية لا سيما المتعلقة بعمليات الإنقاذ ونقل المصابين، إلى جانب مهمات التصوير ونقل الأحداث المجتمعية والرياضية.

يذكر أن معرض الإمارات للوظائف "رؤية" المنصة الرائدة لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتي، يتضمن هذا العام العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية بالإضافة إلى جدول أعمال حافل بالمناقشات الشيقة والعروض المباشرة، ليشكل منصة رائدة في تمكين المواهب الشابة وتزويدها بالإلهام، وعلى الجانب الآخر، يوفر المعرض للشركات الكبرى فرصة لعرض مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال دعم التوطين وتمكين الشباب من تحقيق أعلى مستويات الابتكار والإبداع في جميع المجالات.