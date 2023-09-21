إطلاق آيفون 15 في فرنسا أمام ورطة إضراب موظفي المتاجر

دعت النقابات العمالية التي تمثل موظفي متجر آبل في فرنسا، إلى إضراب عام يومي الجمعة والسبت، تزامناً مع طرح هاتف آيفون 15 الجديد للبيع. كجزء من مفاوضات الأجور السنوية، حيث تريد مجموعة من نقابات عمال آبل زيادة بنسبة 7% في رواتب جميع الموظفين لتعويض التضخم، الذين قالوا في بيان مشترك إنه «مطلب مشروع لم تتم تلبيته».

وعرضت شركة آبل فرنسا زيادة الأجور بنسبة 4.5%، وفقاً لمحطة الإذاعة الوطنية «فرانس إنفو»، بحسب «بلومبيرغ».

وسيتخذ الإجراء الاحتجاجي أشكالاً مختلفة في متاجر آبل العشرين في فرنسا، مع توقف بعض الموظفين عن العمل لمدة ساعة واحدة فقط. وقالت النقابات إنه من المتوقع تنظيم مظاهرة أمام متجر أوبرا باريس يوم الجمعة.

وبحسب «ليبيراسيون» الفرنسية، فإن النقابات التي تمثل موظفي التجزئة في متاجر آبل في فرنسا، بما في ذلك CTG و CFTD و Uو CIDRE، لم تنجح في المفاوضات السنوية مع الشركة. وفي فرنسا، يتطلب القانون من العديد من الشركات الخاصة إعادة التفاوض على رواتب الموظفين على أساس سنوي.

وذكرت صحيفة «ليبراسيون» أن النقابات، إضافة إلى الزيادة السنوية، تريد أيضاً وضع حدّ لتجميد التوظيف في متاجر آبل، والمزيد من المساواة عندما يتعلق الأمر بمزايا الشركة للموظفين، بغض النظر عن المنصب الذي يشغلونه.

وقال ممثل نقابة CGT ألبين فولفو، لـ«ليبيراسيون»، إنه يمكن تعبئة ما يصل إلى «ثلاثة أرباع المتاجر الفرنسية للشركة الأمريكية» والإضراب يوم الجمعة 22 سبتمبر، وهو اليوم الذي سيتم فيه طرح iPhone 15 وأحدث طرز Apple Watch للبيع. ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى يوم السبت 23 سبتمبر.