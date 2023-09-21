صاحب التوقع الشهير بزلزال تركيا.. عالم هولندي توقع موعد زلزال مصر بدقة

صحت مصر فجراً على هزة أرضية ليست قوية، وبلغ قياسها 4.53 درجات على مقياس ريختر، لتتوافق مع توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الذي رصد تحركات تكتونية في البحر المتوسط متوقعاً حدوث زلزال، وموقتاً ذلك بدقة أنه بين 19 و21 سبتمبر.

ولم يسبق أن توقع عالم تاريخ ومكان حدوث زلزال بتلك الدقة، حيث وقع الزلزال في الساعات الأولى من صباح اليوم 20 سبتمبر، وكان مركزه البحر المتوسط.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر هزة أرضية بقوة 4.53 درجات على مقياس ريختر، ومركزه البحر المتوسط، على بعد 265 كم شمال غرب مرسى مطروح في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة و12 ثانية فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ورغم دقة العالم الهولندي في تحديد موقع وزمن حدوث الزلزال إلا أن التوقع لم يصب في القوة والبلاد المتأثرة بالهزة الأرضية، حيث قال العالم الألماني في توقعاته إن الزلزال ستصل قوته إلى 7 ريختر، وفي فيديو بثه عبر قناته على يوتيوب اعتبر أن أثر الهزة الأرضية سيكون محسوساً بقوة في بلاد البرتغال وإيطاليا وإسبانيا، ولم تكن مصر من ضمن البلاد التي ذكر تأثير الزلزال عليها.

يذكر أن هوغربيتس له العديد من التوقعات بشأن الهزات الأرضية، وسبق له التنبؤ بهزة أرضية قوية في تركيا، وهو الزلزال الذي وقع بالفعل في المنطقة بين تركيا وسوريا وتسبب في أضرار كبيرة، كما أشار لاحتمالية حدوث هزة أرضية في المغرب، ولكنه لم يستطع تحديد المواعيد بشكل كامل، وربما يكون زلزال مصر هي المرة الأولى التي تقترب فيها توقعاته من تحديد الموعد، وإن كان قد أخفق في تحديد المكان بشكل سليم.

وحول زلزال مصر قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن تلك الهزة وقعت على عمق 13.68 كم، وعلى دائرة عرض 22.52 درجة شمالاً، وخط طول 24.79 درجة شرقاً، مضيفاً أن مصر عرضة باستمرار للزلازل الخفيفة بشكل يومي، والتي لا تتخطى درجتين بمقياس ريختر، وهي الهزات الأرضية التي لا يشعر بها الناس، ولكنها معتادة بشكل ما.