العين تحتضن معسكر المنتخب المصري أكتوبر المقبل

في إطار التعاون المثمر بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، تحتضن مدينة العين بالعاصمة أبوظبي، المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل.

ويخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين خلال معسكره في العين، على ستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر الشقيق يوم 16 من الشهر نفسه، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

وتم الاتفاق بين مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على تفاصيل معسكر منتخب "الفراعنة" بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة التوقف الدولي لأجندة شهر أكتوبر المقبل، دعماً لمسيرة المنتخب المصري، وتأكيداً على القيمة الكبيرة للكرة المصرية من الناحية التقنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والعلاقات المصيرية بين الإمارات ومصر، ويعزز التقدم وخطط العمل المستمرة والجهد المشترك لتجسيد تطور ونمو الحركة الرياضية بين البلدين.

ويواصل مجلس أبوظبي الرياضي تعاونه مع الشركة المتحدة للرياضة في مصر لاستضافة الأحداث الرياضية المصرية المهمة على أرض الإمارات، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، وخاصة في استضافة "السوبر المصري" بتميز فني وجماهيري شهد به الجميع.

وتزيد أهمية المباراة الودية الثانية للمنتخب المصري، كونها أمام المنتخب الجزائري الشقيق، المدجج بالنجوم، وهو ما يضمن النجاح الجماهيري بوجود أبناء الجاليتين المصرية والجزائرية في مدرجات ستاد هزاع بن زايد، وستكون المباراة امتدادًا رائعًا لوجود كرة القدم المصرية بنجومها وأعلامها وجمهورها على أرض الإمارات التي تستضيف و ترحب بالجميع، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب السابقة والإنجازات المهمة.

وعبر عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن سعادته باستضافة أبوظبي لمعسكر المنتخب المصري الشقيق، وخوض "الفراعنة" لمباراتين وديتين باستاد هزاع بن زايد في العين، مؤكداً العمل على تحقيق منتخب مصر لأقصى استفادة من معسكره الإماراتي.

وأكد العواني، اهتمام وحرص مجلس أبوظبي الرياضي على تحقيق أعلى معدلات النجاح في استضافته للأحداث والفعاليات الرياضية، والعمل على ترسيخ وتطوير التعاون مع الجهات والمؤسسات الرياضية المصرية، وكذلك مع كل الدول العربية الشقيقة.

وأضاف الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "نرحب بالمنتخب المصري الكبير، ونجومه وجهازه الفني والإداري، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، وننتظر الجماهير المصرية باستاد هزاع بن زايد في وديتي زامبيا والجزائر، ونؤكد استعدادنا للاستضافة وفق أعلى معدلات التميز".

من جانبه، عبر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بإقامة معسكر المنتخب الوطنى في أبو ظبى، بالتعاون مع المسوق الحصري للاتحاد الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي، ما يضمن نجاح المعسكر وخروجه بصورة مثالية وتحقيق أقصى استفادة فنية من مباراتى زامبيا والجزائر في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات الشقيقة وتسخرها للمنتخب المصري، كما أننا سنكون بين أشقائنا وأحبائنا في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والامارات.

وأضاف علام أن الجماهير العربية على موعد مع متعة كروية في شهر أكتوبر المقبل، حيث تحظى مباريات المنتخب المصرى باهتمام ومتابعة الجماهير العربية بشكل عام، والمصرية والإماراتية على وجه الخصوص.

وأثنى رئيس اتحاد الكرة المصري على الدور الذي تلعبه شركة المتحدة للرياضة في إبرام الاتفاقيات التي من شأنها تطوير الكرة المصرية، ونقلها من المحلية للإقليمية والدولية.

وثمن المهندس سيف الوزيرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة، التعاون المثمر والمستمر مع مجلس أبو ظبى الرياضى على كافة المستويات الاستراتيجية والتجارية والاستثمارية، لافتا إلى أن التعاون لا يمكن حصره على فكرة استضافة مباريات ومعسكرات الفرق والمنتخبات المصرية في دولة الامارات الشقيقة فقط، وإنما أوجه التعاون مع مجلس أبو ظبى الرياضى يمتد إلى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والامارات، بجانب الاستفادة الكبرى من الإمكانيات البشرية وقدرتها الفائقة على تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية والإقليمية بنجاح منقطع النظير.