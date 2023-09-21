Thursday, 21 September 2023 05:37 GMT

إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية الإثنين المقبل

9/21/2023 9:00:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر 25 سبتمبر الجاري موعداً لإطلاق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إن الهيئة اطمأنت على التجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية، وإن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية سيصدر الإثنين المقبل 25 سبتمبر، مشيراً إلى الانتهاء من التكليفات والتوجيهات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي.

وعن إمكانية التصويت الإلكتروني، أوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي: "نجنب منصب رئيس الجمهورية الطعون.. نبتعد عن التصويت الإلكتروني خشية ذلك، لأن التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل دستوري، قبل تطبيقه".


MENAFN21092023000110011019ID1107113474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث