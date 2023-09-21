إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية الإثنين المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر 25 سبتمبر الجاري موعداً لإطلاق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إن الهيئة اطمأنت على التجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية، وإن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية سيصدر الإثنين المقبل 25 سبتمبر، مشيراً إلى الانتهاء من التكليفات والتوجيهات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي.

وعن إمكانية التصويت الإلكتروني، أوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي: "نجنب منصب رئيس الجمهورية الطعون.. نبتعد عن التصويت الإلكتروني خشية ذلك، لأن التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل دستوري، قبل تطبيقه".



