إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية الإثنين المقبل

إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية الإثنين المقبل
التاريخ
9/21/2023 9:00:57 AM
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر 25 سبتمبر الجاري موعداً لإطلاق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية.
وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إن الهيئة اطمأنت على التجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية، وإن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية سيصدر الإثنين المقبل 25 سبتمبر، مشيراً إلى الانتهاء من التكليفات والتوجيهات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي.
وعن إمكانية التصويت الإلكتروني، أوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي: "نجنب منصب رئيس الجمهورية الطعون.. نبتعد عن التصويت الإلكتروني خشية ذلك، لأن التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل دستوري، قبل تطبيقه".
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