ماسك يبحث عن متطوعين بشروط خاصة لزراعة شريحة في الدماغ

حصلت شركة نيورالينك التابعة للملياردير إيلون ماسك، على موافقة من مجلس مراجعة مستقل لبدء أول تجربة سريرية لزراعة شريحة في دماغ الإنسان للتحكم في الحركة، وتبحث حالياً عن متطوعين بشروط خاصة.

وكانت دراسة الشركة قد حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء في شهر مايو الماضي، بعد اختبار أجهزتها سابقاً على الحيوانات.

الشروط

وقالت الشركة في تغريدة على موقع «اكس»: يسعدنا أن نعلن أن التوظيف مفتوح للتجربة السريرية الأولى على الإنسان.

ووضعت الشركة شروطاً يجب أن تتوفر في المتطوعين، قائلة: «إذا كنت مصاباً بالشلل الرباعي بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري (ALS)، فقد تكون مؤهلاً».

وتحاول الشركة حالياً تجنيد المشاركين الذين يعانون من «الشلل الرباعي بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري»، ولا يقل أعمارهم عن 22 عاماً و«لديهم مقدم رعاية موثوق به» للمشاركة في تجربة تقييم سلامة الشريحة.

سيستغرق إكمال الدراسة 6 سنوات، وفقاً لكتيبها، بحيث يحصل المشاركون على 9 زيارات منزلية وشخصية خلال الأشهر الـ18 الأولى، ثم 20 زيارة موزعة على 5 سنوات للمتابعة، فيما سيحضرون جلسات بحثية مرتين أسبوعياً طوال مدة الدراسة.

وسيتم استخدام الروبوت في زرع خيوط الشريحة المرنة والدقيقة للغاية الخاصة جراحياً في الدماغ ـ ومن هناك، من المفترض أن تعمل الشريحة على «تسجيل ونقل إشارات الدماغ لاسلكياً إلى تطبيق يفك شفرات الرغبة في الحركة».

قيمة الشركة

وتأسست الشركة في عام 2016 دون الكثير من الصخب، وعملت لمدة 3 سنوات قبل عرض تطوراتها في عام 2019.

وبلغت قيمة شركة نيورالينك 5 مليارات دولار خلال جولة لتداول الأسهم في شهر يونيو، وفقاً لرويترز، وهو ارتفاع من قيمتها قبل عامين، التي كانت تحوم حول ملياري دولار.

لم يقتصر عمل الشركة على تطوير الشريحة التي وصفها ماسك بأنها «ساعة رياضية في جمجمتك» فحسب، بل عملت أيضاً على تطوير الروبوت R1، وتطبيق يترجم إشارات الدماغ التي تسجلها الشريحة المزروعة بما يسمح لمستخدميها «بالتحكم في جهاز الكمبيوتر من خلال الأفكار».

وتقدر فوربس أن صافي ثروة ماسك يبلغ 263.8 مليار دولار حتى يوم الثلاثاء، ويرجع ذلك في الغالب إلى حصصه في شركتي تيسلا وسبيس إكس، مما يجعله أغنى شخص في العالم.