3 معالم إماراتية تفوز بجائزة «أجمل معلم سياحي»

أعلنت منصة حجز التذاكر الرائدة عبر الإنترنت «تيكتس» اليوم أسماء الفائزين بالجوائز السنوية السابعة لأجمل المعالم السياحية (RVAs) جائزة «أجمل معلم سياحي»، والتي تكرم التميز في مجال المتاحف والمعالم السياحية والتجارب في ثماني دول متنوعة ونابضة بالحياة. وكان من بين الفائزين في دولة الإمارات، 3 معالم وهي متحف اللوفر أبوظبي، وتيرا – جناح الاستدامة في إكسبو دبي، والقرية العالمية.

تمنح جوائز «أجمل معلم سياحي»، التي تدخل الآن عامها السابع، للأماكن المتميزة في سبع فئات فريدة، مما تعكس تنوع التجارب التي تقدمها منصة «تيكتس» في وجهات السفر المفضلة حول العالم، وتشمل هذه الوجهات الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وقد تنافس في هذا العام، أكثر من 229 مرشحاً من مختلف أنحاء العالم في الفئات السبع المختلفة، وهي (المكان الأكثر تميزاً، وأفضل متحف، وأفضل معلم سياحي، وأفضل تجربة عائلية، وأفضل تجربة، وأفضل جوهرة خفية، والمكان الأكثر ابتكاراً).

بدءاً من عشاق الفن إلى العائلات وحتى محبي الهندسة المعمارية، فقد ساهمت تقييمات أكثر من 1.6 مليون عميل على منصة «تيكتس» في الاحتفال بالفائزين لهذا العام. وإليك بعض الأمثلة:

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الإمارات العربية المتحدة: القرية العالمية (المكان الأكثر تميزاً)

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فرنسا: كارير دي لوميير (المكان الأكثر تميزاً)

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إيطاليا: متنزه سيجورتا (المكان الأكثر تميزاً)

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هولندا: فابريك دي لوميير (المكان الأكثر تميزاً)

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البرتغال: عرض ضوء سبيريتوس في كنيسة كليريجوس (المكان الأكثر تميزاً)

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إسبانيا: متحف ناسونال تيسين بورنيميسزا الوطني (المكان الأكثر تميزاً)

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المملكة المتحدة: قصر هوليرود (المكان الأكثر تميزاً)

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الولايات المتحدة: مركز الفضاء هيوستن (المكان الأكثر تميزاً)

وقال لورينس لورينك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيكتس»: «تعد جوائز «أجمل معلم سياحي» احتفالاً بالثراء الثقافي والابتكار ومجموعة متنوعة من التجارب التي تقدمها المتاحف والمعالم السياحية للعالم. إنها تعكس حقاً تفضيلات وتجارب جمهورنا العالمي الفريدة. لقد ترك فائزو جوائز «أجمل معلم سياحي» لعام 2023 انطباعاً دائماً في قلوب المسافرين الذين يحجزون تذاكرهم عبر منصة «تيكتس»، ونحن فخورون بأننا نلهب دوراً مهماً في جعل الثقافة متاحة للجميع، ونتطلع إلى الاحتفال بالفائزين العالميين لعام 2023 في أكتوبر».

يعتمد اختيار الفائزين على مراجعة آراء أكثر من 1.1 مليون تقييم من قبل العملاء على موقع تيكتس الرسمي tiqets.com، باستثناء جوائز أفضل جوهرة مخفية والمكان الأكثر ابتكاراً، حيث يعتمد اختيار الفائزين بهذه الجوائز على التقييمات التي تمت مراجعتها من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء متميزين في هذا المجال، وتضم هذه اللجنة دوغلاس كوينبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أرايفل» (Arival)، وخافيير زوري، مدير موقع «فيجيس ناشونال جيوغرافيك» (Viajes National Geographic Web). بالإضافة إلى أنتوني آموس، رئيس تطوير الأعمال والعضوية في الرابطة التجارية التي تمثل قطاع السياحة الوطنية في المملكة المتحدة (UKInBound). وكذلك الدكتور فريدريك فان أويركيرك، الذي يشغل منصب محاضر أول في جامعة بريدا في هولندا.