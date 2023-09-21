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زلزال بقوة 3.8 درجات يضرب تونس

9/21/2023 9:00:56 AM
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قال المعهد الوطني للأرصاد الجوية إن زلزالا بقوة 3.8 درجات ضرب مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين في تونس اليوم الأربعاء.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين أو حدوث أضرار.


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