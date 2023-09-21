عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك



التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في نيويورك ، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة كل على حدة.

فقد التقى سموه معالي دونيكا جيرفالا شوارتز نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو ، ومعالي فنسنت بيروتا وزير خارجية رواندا ، و معالي المدين كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك ، ومعالي جيورجوس جيرابيتريسيس وزير خارجية اليونان ، ومعالي ألفا بابتيست وزير خارجية سانت لوسيا ومعالي يان ليبافسكي، وزير خارجية جمهورية التشيك.

وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات الصداقة ومسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وهذه الدول في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها.

كما تطرقت المحادثات إلى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي ، وأهمية استثمار هذه المنصة الدولية المهمة من أجل حشد الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تداعيات التغير المناخي.

وأكد أصحاب المعالي وزراء الخارجية على دعمهم لدولة الإمارات خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف ، مشيرين إلى أن“ COP28” يشكل مرحلة محورية في مسار العمل المناخي العالمي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العالم جراء أزمة المناخ.

فيما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، أن مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية تولي اهتماما كبيرا بملف الطاقة والمناخ لاسيما مع تنظيم قمة الطموح المناخي على هامش أعمال الجمعية ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافتها لـ "COP28" إلى التعاون مع شركائها في المجتمع الدولي بهدف تعزيز التحول في قطاع الطاقة بطريقة مبتكرة وعملية ، ودعم الجهود العالمية المبذولة لبناء القدرات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما ناقش سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم السلام والاستقرار العالمي، والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما ينعكس على تقدم المجتمعات ورخاء الشعوب.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد عيسى بو شهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.