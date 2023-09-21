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حاكم الشارقة يعتمد مشروع خزان مياه المدينة في المنطقة الوسطى بتكلفة 261 مليون درهم

9/21/2023 9:00:56 AM
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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشروع خزان مياه المُدينة في المنطقة الوسطى من الإمارة، بتكلفة تصل لـ 261 مليون درهم.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بالبدء في تصميم وإنشاء الخزان الذي تصل سعته لـ 6 ملايين متر مكعب، أي ما يعادل مليار و300 مليون جالون.

ويهدف المشروع الاستراتيجي لضمان توفير المياه في المنطقة ويخدم مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تم زراعة القمح في مليحة في العام 2023 بواقع 400 هكتار، وتسعى الشارقة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بواقع 1500 هكتار فسيصل الإجمالي في العام 2024 إلى 1900 هكتار.

ويخدم خزان المُدينة مشروع الأبقار والذي يبدأ هذه السنة بـ1000 بقرة من أجود السلالات، ويتضاعف العدد في السنة القادمة إلى 2000 بقرة، وسيخدم خزان المياه الاستراتيجي أيضاً مشروع الدواجن، ومشروع الأغنام والماعز الذي يبدأ هذه السنة بأفضل الأنواع والسلالات المنتقاة.

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