سعيد محمد الطاير يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع شلالات حتا المستدامة

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الأعمال الإنشائية لمشروع شلالات حتا المستدامة، بتكلفة تبلغ نحو 46 مليون درهم، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية ليكون هذا المشروع واجهة سياحية مميزة. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية العام الجاري.

وقال معالي سعيد محمد الطاير أنه : "في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي وتوفير فرص عمل مبتكرة لمواطني المنطقة وتعزيز سعادة المجتمع، وأن تكون حتا مركز جذب سياحياً واستثمارياً بامتياز مع الحفاظ على تراث المدينة العريق وطبيعتها الجذابة، تنفذ الهيئة مشروع شلالات حتا المستدامة بهدف إيجاد بيئة طبيعية مستدامة ‏بالإضافة لتطوير المنطقة وتحويلها إلى مساحات ترفيهية ومناطق جذب سياحية ‏في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتمل المشروع على إنشاء قناة مائية ‏طبيعية من الشلال تتماشى مع طبيعة المنطقة في حتا لتشكل ‏حولها مساحات خضراء ‏تقسم المشروع إلى أربع واحات رئيسية تمثل فرصاً استثمارية لمتاجر التجزئة التي تضم ‏المقاهي ‏والمطاعم وملاعب للأطفال بالإضافة ‏لمتاجر بيع العسل الطبيعي ‏والمنتجات المحلية والهدايا التذكارية، وستقدّم المتاجر كمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إلى مواطني منطقة حتا لخلق فرص عمل إضافية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".

وأضاف معاليه: "نحرص في تنفيذ مشروع "شلالات حتا المستدامة" على استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة حتا مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية للحفاظ على محمية حتا الجبلية وليتناغم المشروع مع محيطه في منطقة حتا ويقدّم تجربة نوعية وفريدة لسياح دولة الإمارات والمساهمة في إبراز الجمال الكائن في المناطق الجبلية بالدولة. وبكل خطوة من المشروع حرصت هيئة كهرباء ومياه دبي على استخدام مواد مستدامة ‏تندمج مع الطبيعة المحيطة وتضفي جمالاً خاصاً على كل تفصيل فيه. وتنتهي القناة المائية ‏عند بحيرة تشكل نظاما بيئياً وبيولوجياً متنوعاً وتعزز حياة مائية طبيعية متوازنة."

ينفرد مشروع شلالات حتا المستدامة ‏بفكرته المعمارية المبتكرة المستوحاة من ‏تصميم خلية النحل السداسية، ‏حيث تشتهر حتا ‏بكونها مركزا عالميا لإنتاج العسل الطبيعي ‏ذو الجودة العالية. و ‏تم ربط واحات المشروع بجسور عابرة ‏للقناة المائية لتشكل موقعاً حيوياً وخلابا ‏لقضاء الوقت الممتع ‏والتقاط أجمل الصور التذكارية.

ويعد مشروع شلالات حتا المستدامة أحد المشاريع البارزة، التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال الاستفادة من منحدر السد العلوي لمحطة حتا، واستخدامه كشلال طبيعي، واستحداث مجرى مياه أسفل السد، بحيث يمكن تجميع تلك المياه بنهاية المجرى، وإعادة تدويرها وضخها إلى الجزء العلوي للمنحدر، فضلاً عن تطوير المنطقة، لتتضمن مساحات ترفيهية ومقاهي ومطاعم متنوعة.