بيع مليون سيارة كهربائية في أوروبا خلال 8 أشهر

أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أن من بين كل خمس سيارات جديدة تم بيعها في دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر أغسطس كان هناك أكثر من سيارة كهربائية بالكامل، كما زادت مبيعات السيارات التي بدون انبعاثات لأكثر من المثلين.

قالت الرابطة إن الطرز الكهربائية بالكامل مثلت 21% من المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي في أغسطس، مسجلة لأول مرة أكثر من خُمس إجمالي مبيعات السيارات.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2023، بيع نحو مليون سيارة كهربائية بالكامل في دول الاتحاد الأوروبي.

وعموماً ارتفعت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة في أغسطس، وهو في العادة شهر يشهد حركة بيع أبطأ للسيارات، ليصبح بذلك الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يحقق نمواً في المبيعات مع تعافي صناعة السيارات من مشكلات سلاسل التوريد ذات الصلة بجائحة «كوفيد 19».

وشكلت مبيعات السيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي أقل من 50% في أغسطس. وسجلت مبيعات السيارات الهجينة ذات القابس التي تعمل بمحرك وبطارية قابلة للشحن، 7.4%. فيما بلغت مبيعات السيارات الهجينة بالكامل، التي بها بطارية أكبر يشحنها المحرك ولا تُشحن بالكهرباء عن الطريق قابس، 23.9%.

وسجلت الطرز التي تعمل بالديزل 12.5% فقط من المبيعات. وأحدث تاريخ سجلت فيه مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل ما يزيد على 50% كان عام 2015.

وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن مبيعات فولكس فاجن، أكبر بائع للسيارات في أوروبا، سجلت زيادة 21.2 بالمئة في أغسطس. وشهدت مبيعات سيارات مجموعة ستيلانتيس زيادة بنسبة 6.4 بالمئة، في حين ارتفعت مبيعات رينو 22.3 بالمئة.