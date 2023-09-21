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تسارع التضخم في المغرب إلى 5 %

9/21/2023 9:00:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن معدل التضخم في المملكة، استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلكين، تسارع إلى خمسة في المئة على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة مع 4.9 في المئة في الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيس للتضخم في المغرب، 10.4 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3 في المئة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3 في المئة.

وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.9 في المئة على أساس سنوي، و0.2 في المئة على أساس شهري.

MENAFN21092023000110011019ID1107113466

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