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مصر تشيد مصنع إطارات باستثمارات مليار يورو

9/21/2023 9:00:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء إن مصر ستشيد مصنعاً للإطارات باستثمارات مليار يورو (1.07 مليار دولار) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح مجلس الوزراء أنه وقع عقداً مع شركة رولينج بلس للصناعات الكيميائية، التي تضم شركات مصرية وسعودية وقبرصية، لإنشاء مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى سبعة ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.

وتابع البيان «ينفذ المشروع على ثلاث مراحل إنتاجية، المرحلة الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات بطاقة 2.5 مليون إطار سنوياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 مليون إلى 450 مليون يورو ويستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة 50%».

وأضاف «تشمل المرحلة الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3.5 ملايين إطار سنوياً توفر نسبة 40 بالمئة منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ سبعة ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل».

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