أسعار المنتجين في ألمانيا تسجل أقوى تراجع لها منذ 1949

سجلت أسعار المنتجين في ألمانيا في أغسطس الماضي تراجعاً قياسياً ملحوظاً لم يحدث منذ بدء مسح هذه الأسعار.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أن أسعار المنتجين انخفضت في الشهر الماضي على أساس سنوي بنسبة 12.6%، وهو أقوى تراجع لها منذ بدء مسح هذه الأسعار في عام 1949.

وكان خبراء يتوقعون هذا التطور.

وفسر خبراء الإحصاء التراجع بتأثير أساسي قائلين إن الأسعار التي حصل عليها المنتجون نظير سلعهم في العام الماضي كانت ارتفعت لبعض الوقت بمعدل قياسي بلغ 45.8% ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الحرب الروسية على أوكرانيا التي رفعت كلفة الطاقة والعديد من المواد الخام، وقد انخفضت الأسعار في الوقت الراهن مرة أخرى، الأمر الذي قلل من التضخم العام على مستوى الشركات.

وكانت تراجعات أسعار الطاقة وكذلك أيضاً أسعار السلع الوسيطة هي العامل الحاسم في التراجع القوي لأسعار المنتجين أيضاً في الشهر الماضي، إذ تراجعت أسعار الطاقة في أغسطس الماضي بنسبة 31.9% مقارنة بما كانت عليه قبل عام، لكن أسعار الطاقة ارتفعت في الشهر الماضي على أساس شهري.

وواصلت الارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية تراجعها على أساس سنوي.

ويؤثر تطور أسعار المنتجين أيضاً على أسعار المستهلكين التي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.

وبسبب الغلاء، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة منذ الصيف الماضي بشكل ملحوظ وكان آخرها في يوم الخميس الماضي.