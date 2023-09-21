غولدمان ساكس ينضم إلى توقعات وصول النفط إلى 100 دولار

انضم بنك «غولدمان ساكس» مجدداً إلى مجموعة من المؤسسات العالمية التي تتوقع وصول سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل، حيث عزز تقديراته حول أسعار النفط في ظل انتعاش الطلب، وقيود الإمدادات التي فرضها تحالف «أوبك+» وأدت إلى تشديد المعروض في السوق.

ورفع البنك الأمريكي توقعاته لأجل 12 شهراً لخام برنت (المؤشر العالمي لسوق النفط) إلى 100 دولار للبرميل مقارنة بـ93 دولاراً في التوقعات السابقة، بعدما صعدت الأسعار بأكثر من 30% منذ منتصف يونيو الماضي، واخترقت حاجز 95 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء. مع ذلك، قال البنك في مذكرة إن معظم الارتفاع «حدث بالفعل».

وصعد النفط بقوة في الأشهر الأخيرة بالغاً أعلى مستوياته في 10 أشهر، وذلك بفضل القيود الكبيرة على الإمدادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية وروسيا، قائدتا تحالف «أوبك+». كما تعزز الصعود على إثر التوقعات الأكثر تفاؤلاً في الولايات المتحدة والصين (أكبر اقتصادين في العالم)، مع انخفاض المخزونات بسرعة.

وتابع «غولدمان» أن معظم الاقتصادات الكبرى لا تزال حتى الآن على الطريق الصحيح نحو تحقيق الهبوط السلس.

كتب المحللون دان سترويفن وكالوم بروس ويوليا تشيستكوفا غريغسبي، في التقرير المؤرخ بتاريخ 20 سبتمبر: «نعتقد أن أوبك ستتمكن من الحفاظ على سعر خام برنت في نطاق 80 إلى 105 دولارات في عام 2024، عبر الاستفادة من النمو القوي للطلب العالمي المتمركز في آسيا.

ونستبعد في الوقت نفسه دفع المنظمة للأسعار إلى مستويات متطرفة، وهو أمر من شأنه أن يدمر الطلب المتبقي على المدى الطويل».