سوق دبي المالي يعدل توقيت تنفيذ الصفقات الكبيرة
التاريخ
9/21/2023 9:00:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن سوق دبي المالي، إدخال تعديلات على إجراءات السوق الخاصة بالصفقات الكبيرة المباشرة على المعاملات، وذلك بهدف تحسين السيولة.
وذكر السوق، في تعميم اليوم الأربعاء، أن التعديل سيسمح بتنفيذ هذه المعاملات من الساعة 8:00 إلى الساعة 15:00 بدلا من الساعة 10:00 إلى الساعة 14:00.
وأوضح أنه بناء على هذا التعميم ستعدل المادة السابعة الخاصة بتوقيت تنفيذ الصفقة إلى الموعد الجديد، وذلك ضمن القرار الخاص بإجراءات وخطوات السوق عند تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة.
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