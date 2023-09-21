سوق دبي المالي يعدل توقيت تنفيذ الصفقات الكبيرة



أعلن سوق دبي المالي، إدخال تعديلات على إجراءات السوق الخاصة بالصفقات الكبيرة المباشرة على المعاملات، وذلك بهدف تحسين السيولة.

وذكر السوق، في تعميم اليوم الأربعاء، أن التعديل سيسمح بتنفيذ هذه المعاملات من الساعة 8:00 إلى الساعة 15:00 بدلا من الساعة 10:00 إلى الساعة 14:00.

وأوضح أنه بناء على هذا التعميم ستعدل المادة السابعة الخاصة بتوقيت تنفيذ الصفقة إلى الموعد الجديد، وذلك ضمن القرار الخاص بإجراءات وخطوات السوق عند تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة.