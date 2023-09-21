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إنريكي يؤكد: مبابي أفضل لاعب في العالم

9/21/2023 9:00:54 AM
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يرى الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هو أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة باريس وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا: "بالنسبة لي، كيليان هو أفضل لاعب في العالم دون أدنى شك".

وأضاف: "بخلاف مهاراته الفنية، أكثر ما أدهشني إنسانيته، دائماً مبتسم، إنه لمن دواعي سروري وجوده في الفريق، ومن الملهم أن يكون لدى باريس قائد بهذه المهارة، لاعب يتمتع بعقلية مميزة".

وكان باريس سان جيرمان فاز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل مبابي هدف باريس الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 49، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أشرف حكيمي.

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