دبي تجمع قادة الصناعات الغذائية لرسم مستقبل القطاع

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023، أكبر منتدى سنوي في الشرق الأوسط يجمع المهتمين من قطاع الأغذية والمشروبات، في دبي، لمناقشة الأمن الغذائي الإقليمي والاستدامة والابتكار والحفاظ على صحة المستهلك، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان ريادة القطاع.

يستضيف الحدث، الذي تنظمه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، برعاية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة دبي، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ووادي تكنولوجيا الأغذية، و800 من المشاركين، وكبار المسؤولين التنفيذيين من قطاع الأغذية والمشروبات، وكبار المسؤولين في الحكومة ومجالس الأعمال من جميع أنحاء العالم خلال اليومين المقبلين. وسيفتتح المنتدى عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة.



وتحت شعار «تشجيع الاستدامة الصحية»، تناقش العديد من الجلسات والعروض التقديمية الاتجاهات والتحديات في الاستثمارات والابتكار وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة؛ لتمكين الحلول التي تضمن صحة المستهلكين ورفاهيتهم. وركزت حلقات النقاش الفعالة في هذا الحدث على القضايا الحرجة للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وسلط الضوء على المبادرات التي تعزز الإمدادات الغذائية المعتمدة على الذات ودور التكنولوجيا الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي في الشرق الأوسط.

ويستضيف اليوم الأول من الحدث جلسات ركزت على الهند والسعودية لمناقشة موضوعات مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة وإنشاء نظام غذائي مرن من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة في كلا البلدين. وفي الوقت نفسه؛ تحليل اتجاهات الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية، ومبادرات الأغذية المستدامة، وفرص التمويل المدعومة من الحكومة، وإمكانات نمو صناعة الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.

وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة: «نحن سعداء وبالتعاون والدعم من شركائنا ورعاتنا الكرام. إن التزامهم بتطوير قطاعي الأغذية والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة جدير بالثناء. وبفضل دعمهم؛ نحن قادرون على إنشاء منصة مثل منتدى مستقبل الصناعات الغذائية، الذي يسمح بالتفاعل بين أصحاب المصلحة المهمين لمناقشة التعاون والفرص في بناء نظام بيئي غذائي مرن ومستدام للمنطقة».

وأضاف: «وبالإضافة إلى اكتشاف رؤى حول اللوائح واتجاهات السوق والابتكار، سيغوص المنتدى عميقاً في سلوكيات المستهلكين واستراتيجيات التغذية، وإعادة صياغة مفهوم الغذاء، ودور القطاع الخاص في دفع الابتكار الغذائي الصحي. كما لدينا أيضاً معرض

«Free From Food» في إطار الحدث، وتسليط الضوء على هذا الجزء. ستنظر جلسات مختلفة في استراتيجيات الترويج للمنتجات المزروعة محلياً. ومع انعقاده قبل أسابيع قليلة من مؤتمر المناخ COP28، فإننا نحرص على مناقشة التحديات التي تواجه المجال بسبب التغيرات المناخية، والنظر في الفرص المتاحة لتعزيز الاقتصاد الدائري».

وبدعم من المنظمات الرائدة ومشاركة مجالس الأعمال الرائدة في جميع أنحاء العالم والمنظمات، مثل الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية (IFPA)، سيضع المنتدى خارطة طريق لتمكين بيئة العمل التجارية لقطاع الأغذية من تحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والمناخية في دولة الإمارات.

ويحظى هذا الحدث الذي يستمر يومين بدعم من DP World والرعاة الرئيسيين من القطاع، بما في ذلك شركة إفكو، وأغذية آغذية، والغرير للأغذية، والمراعي، وشركة إس جي إس، وبنك الإمارات للتنمية، وساديا، وحياتنا كشركاء رائدين ومؤسسات صناعية الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية (IFPA). وفي الوقت نفسه، ستسلط «Free From Food» الضوء على قطاعات الأغذية الصحية والتحول إلى الأطعمة العضوية والخالية من المواد المصنعة في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط.