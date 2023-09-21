شراكات آسيوية بارزة لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي

نفذ برنامج الجواز اللوجستي العالمي زيارة ناجحة لآسيا، بغرض المشاركة لأول مرة في معرضين رئيسين للخدمات اللوجستية، تعزيزاً لدوره في دعم التجارة، وخفض التكاليف في المنطقة، حيث قام البرنامج بإبرام العديد من الشراكات الآسيوية. ويعتبر الجواز اللوجستي العالمي، مبادرة عالمية تهدف إلى معالجة الحواجز التجارية، وتسهيل التدفق التجاري عبر شبكة عالمية من التجار الدوليين ووكلاء الشحن.

وكانت خارطة الطريق الآسيوية بدأت في معرض فيتنام الدولي للخدمات اللوجستية 2023 في مدينة «هوشي منه»، حيث قدم الفريق نظرة تفصيلية عن برنامج الولاء. ووقع الجواز اللوجستي العالمي اتفاقيات إطارية مع ستة شركاء جدد من القطاعين العام والخاص في فيتنام، وثمانية شركاء جدد خلال حفل توقيع حصري في العاصمة هانوي، لينضم 31 شريكاً إلى المبادرة في فيتنام. ومن شأن هذه الاتفاقيات، أن تدعم الأعمال اللوجستية، وأن تمنح فوائد للتجار ووكلاء الشحن في المنطقة.

وقال الدكتور بدر المطروشي سفير دولة الإمارات لدى فيتنام: «يسعدني أن أشهد نمو الشراكة بين الجواز اللوجستي العالمي، ومقره دبي، والمؤسسات والشركات الفيتنامية. تستند هذه الشراكة إلى البنية التحتية اللوجستية القوية لدولة الإمارات، وقدرات التصدير المتنوعة لفيتنام. إننا على ثقة من تطور التبادل التجاري، خاصة مع مثل هذه الحوافز المشجعة».

وشارك فريق الجواز اللوجستي العالمي أيضاً في معرض تايلاند الدولي للخدمات اللوجستية TILOG-LOGISTIX 2023، وهو المعرض الأكثر شمولاً لمزودي الخدمات اللوجستية والتقنيات والحلول اللوجستية الداخلية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. ويعتبر وجود مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في هذا المعرض، أول حضور لها هناك، وبعد الحدث، استضاف وفد من رجال الأعمال والمصدرين التايلانديين، بقيادة إدارة ترويج التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة من الحكومة الملكية التايلاندية، اجتماعاً في دبي، جمع 30 تاجراً تايلاندياً، و10 مستوردين يعملون في دبي، ويتخصصون في الزراعة وصناعة الأغذية والخدمات اللوجستية، في حفل عشاء للتواصل مع مجتمع الأعمال التايلاندي. واغتنم الجواز اللوجستي العالمي خلال هذه المناسبة، فرصة التواصل مع المعنيين، وشرح أوجه التعاون بين المصدّرين والمستوردين في تايلاند ودبي.

وقال محمود البستكي المدير العام، الجواز اللوجستي العالمي: «توفر هذه الاجتماعات منصة لنا للتأكيد على أهمية قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية في تشكيل المستقبل التجاري. كما أن التزامنا «بالخدمات اللوجستية الذكية والخضراء من أجل غد مستدام»، يتماشى تماماً مع مهمتنا المتمثلة في إحداث تغيير إيجابي في القطاع، ونحن ملتزمون باغتنام كل فرصة لتعزيز هذه القيم حول العالم».

وخلال هذا الحدث الهام، بادر الجواز اللوجستي العالمي بالكشف عن أحدث تطبيقاته للهواتف المتحركة، ورحب بأكثر من 70 عضواً جديداً. ويعمل التطبيق على إدارة الطلبات بين الأعضاء والشركاء بكفاءة، ما يضمن سير الأعمال بسلاسة وكفاءة، حيث يمكن للأعضاء الآن تعزيز رحلة الجواز اللوجستي العالمي الخاصة بهم، من خلال الاستفادة من ترقية مستوى الخدمة، وفتح المزايا الحصرية التي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر تطبيق الهاتف المتحرك. ويوفر التطبيق إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية من مزوّدي المزايا، ما يوفر فرصاً استثنائية لمزايا توفير التكاليف التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في اقتصادات التجارة العالمية.

وأكد عبد الله الملا مدير أول التكنولوجيا، الجواز اللوجستي العالمي: على الدور الأساسي للتكنولوجيا، قائلاً: «تعتبر التكنولوجيا الشعلة التي تنير لنا مسارنا في عالم التجارة العالمية، وأن الجواز اللوجستي العالمي يتجاوز دور الأداة، لأنه في الحقيقة بوصلتنا الثابتة التي ترسم بدقة مسار سلاسل التوريد. وفيما نبدأ رحلتنا إلى المستقبل، نعلم جيداً أن التكنولوجيا ليست مجرد أداة لتسيير الحركة التجارية، بل هي قوة توسع آفاقنا، وتربط علاقات الأشخاص».