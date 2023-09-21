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اكتشاف أثري مصري يغير مفاهيم تاريخية حول الإسكندرية

9/21/2023 9:00:53 AM
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الإسكندرية تعد العاصمة الثانية لمصر، وتاريخياً، تعود تسميتها إلى الإسكندر الأكبر، والذي تزعم الأساطير أنه مؤسس ذلك البلد الساحلي الواقع على شاطئ البحر المتوسط، ودائماً ما ارتبطت الآثار في الإسكندرية بالآثار الرومانية واليونانية، باعتبارهم مؤسسي المدينة، ولكن اكتشاف أثري جديد في البحر المتوسط، ربما يغير تلك الصورة الذهنية، ويعيد الإسكندرية لأحضان الحضارة الفرعونية من جديد.

وأعلنت الهيئة الأوروبية للتنقيب عن الآثار تحت المياه، أمس، اكتشاف العديد من الآثار الفرعونية، التي تعود للحاكم الفرعوني المصري آمون، وذلك على بعد 7 كيلو مترات من ميناء أبو قير شرقي الإسكندرية.

ووفقاً لـ«CNN» كشفت بعثة التنقيب، بقيادة العالم الفرنسي فرانك جوديو، عن العثور على أجزاء كبيرة من جسم معبد آمون تحت المياه، وهو العائد لمدينة ثونيس المفقودة تحت المياه، والذي يُعتقد بأن فيضاناً ضخماً قد ابتلعها في القرن الثاني قبل الميلاد.

كما عثر تحت المياه على قلادات ذهبية وفضية، وحلى خشبية مدفونة تحت رمال البحر، تعود للقرن الخامس قبل الميلاد، والتي تمكن العلماء من اكتشافها واستخراجها، بفضل تكنولوجيات جديدة لاكتشاف الآثار تحت التربة الطينية.

تواجد يوناني

وإضافة لاكتشاف الآثار الفرعونية، عثر العلماء أيضاً على آثار يونانية في المكان ذاته، مثل تحف من السيراميك والبرونز، وغيرها من الأدوات المعروفة عن الحضارة اليونانية، وهي جنباً إلى جنب مع الآثار المصرية، ما يعني أن اليونانيين عاشوا في مصر بمباركة من الفراعنة، لممارسة التجارة في المنطقة.

ودللت البعثة على التسامح المصري الفرعوني، بأن آمون ترك اليونانيين يتعبدون بآلهتهم في ذلك الوقت، وسمح لهم بممارسة أشغالهم وتجارتهم على السواحل المصرية.

ويقول المؤرخون إن مدينة ثينوس، أو كما يطلق عليها اليونانيون مدينة هيراكليون، التي تقابل ميناء أبو قير حالياً، كانت الميناء الأكبر في العالم، قبل ما يقرب أو يزيد على 600 عام قبل الميلاد، واختلط فيها اليونانيون والمصريون وعاشوا معاً، قبل اكتشاف الإسكندر الأكبر لمدينة الإسكندرية في 331 قبل الميلاد.

كلمات دالة:
  • مصر،
  • آثار مصر القديمة،
  • الإسكندرية

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