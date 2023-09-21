عديم الفائدة.. انتقادات لاذعة لتونالي بعد لقاء ميلان ونيوكاسل

نال ساندرو تونالي، نجم خط وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، نصيبه من الانتقادات بعد أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشاءت الصدف أن يصطدم تونالي باي سي ميلان الإيطالي، نادي طفولته، والذي مثّله كلاعبٍ محترفٍ في الفترة بين 2020 و2023، قبل أن يلتحق بنيوكاسل يونايتد.

وقنع الطرفان بالتعادل السلبي، ليضعا نقطةً في رصيد كلٍ منهما، ويحتلا المركزين الثاني والثالث في المجموعة السادسة.

ولفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن تونالي تلقى "أكثر ترحيب صخبا" خلال لحظة نزوله إلى "استاد سان سيرو"، وهو الذي تربطه علاقةٌ وطيدةٌ بمشجعي أي سي ميلان.

وأكملت الصحيفة، "ولكن الأداء الذي أعقب ذلك (الترحيب) جاء باهتا.. لم يكن يركض بالقوة المفترضة منه، ودهائه الكروي كان غائبا".

وكتب موقع "جول" الرياضي بدوره بأن تونالي وزميله برونو جيماريش كانا "مخيبين للآمال للغاية".

وزعم "جول" بأن الدولي الإيطالي كان "عديم الفائدة في الاستحواذ على الكرة، فقد أخفق في تشكيل أي خطورةٍ ضد فريقه السابق، وارتكب العديد من الأخطاء".

وخرج تونالي من المستطيل الأخضر بحلول الدقيقة الـ 72، حيث آثر إيدي هاوي، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، الدفع بإليوت آنديرسون.

وشددت "ديلي ميل" على أن التصفيق الحاد الذي تلقاه صاحب القميص رقم 8 لحظة مغادرته للملعب يعود إلى تاريخه، وليس إلى الأداء الذي قدّمه.