عديم الفائدة.. انتقادات لاذعة لتونالي بعد لقاء ميلان ونيوكاسل

عديم الفائدة.. انتقادات لاذعة لتونالي بعد لقاء ميلان ونيوكاسل
التاريخ
9/21/2023 9:00:53 AM
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نال ساندرو تونالي، نجم خط وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، نصيبه من الانتقادات بعد أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وشاءت الصدف أن يصطدم تونالي باي سي ميلان الإيطالي، نادي طفولته، والذي مثّله كلاعبٍ محترفٍ في الفترة بين 2020 و2023، قبل أن يلتحق بنيوكاسل يونايتد.
وقنع الطرفان بالتعادل السلبي، ليضعا نقطةً في رصيد كلٍ منهما، ويحتلا المركزين الثاني والثالث في المجموعة السادسة.
ولفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن تونالي تلقى "أكثر ترحيب صخبا" خلال لحظة نزوله إلى "استاد سان سيرو"، وهو الذي تربطه علاقةٌ وطيدةٌ بمشجعي أي سي ميلان.
وأكملت الصحيفة، "ولكن الأداء الذي أعقب ذلك (الترحيب) جاء باهتا.. لم يكن يركض بالقوة المفترضة منه، ودهائه الكروي كان غائبا".
وكتب موقع "جول" الرياضي بدوره بأن تونالي وزميله برونو جيماريش كانا "مخيبين للآمال للغاية".
وزعم "جول" بأن الدولي الإيطالي كان "عديم الفائدة في الاستحواذ على الكرة، فقد أخفق في تشكيل أي خطورةٍ ضد فريقه السابق، وارتكب العديد من الأخطاء".
وخرج تونالي من المستطيل الأخضر بحلول الدقيقة الـ 72، حيث آثر إيدي هاوي، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، الدفع بإليوت آنديرسون.
وشددت "ديلي ميل" على أن التصفيق الحاد الذي تلقاه صاحب القميص رقم 8 لحظة مغادرته للملعب يعود إلى تاريخه، وليس إلى الأداء الذي قدّمه.
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