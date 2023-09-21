Thursday, 21 September 2023 05:35 GMT

عروض المصارعة الحرة WWE تنتظر كريستيانو رونالدو

9/21/2023 9:00:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

تشير الاحتمالات إلى إمكانية ظهور البرتغالي كريستانو رونالدو قائد النصر السعودي، في إحدى عروض المصارعة الحرة "WWE"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

واعتادت السعودية في الفترة الأخيرة على تنظيم عروض المصارعة، أخرها عرض "ليلة الأبطال"، الذي أقيم بجدة، مايو الماضي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اتحاد المصارعة الحرة WWE، يعمل على تعزيز صورة عروض اللعبة، من خلال دعوة رونالدو للحلول ضيفاً لأحد تلك العروض، نظير دفع مقابل مادي له.

وأوضح التقرير أن اتحاد WWE، يخطط لدعوة رونالدو في نوفمبر المقبل إلى عرض "كراون جول" الذي تستضيفه المملكة منذ عام 2018، في ظل حرص الملاك الجدد للاتحاد على تعزيز صورة اللعبة، والإيرادات المحتملة للعرض المذكور من خلال وجود رونالدو في الحدث.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر قادماً من مانشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

MENAFN21092023000110011019ID1107113453

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث