عروض المصارعة الحرة WWE تنتظر كريستيانو رونالدو

تشير الاحتمالات إلى إمكانية ظهور البرتغالي كريستانو رونالدو قائد النصر السعودي، في إحدى عروض المصارعة الحرة "WWE"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

واعتادت السعودية في الفترة الأخيرة على تنظيم عروض المصارعة، أخرها عرض "ليلة الأبطال"، الذي أقيم بجدة، مايو الماضي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اتحاد المصارعة الحرة WWE، يعمل على تعزيز صورة عروض اللعبة، من خلال دعوة رونالدو للحلول ضيفاً لأحد تلك العروض، نظير دفع مقابل مادي له.

وأوضح التقرير أن اتحاد WWE، يخطط لدعوة رونالدو في نوفمبر المقبل إلى عرض "كراون جول" الذي تستضيفه المملكة منذ عام 2018، في ظل حرص الملاك الجدد للاتحاد على تعزيز صورة اللعبة، والإيرادات المحتملة للعرض المذكور من خلال وجود رونالدو في الحدث.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر قادماً من مانشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى صيف 2025.