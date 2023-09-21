عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل سموه لفخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وتمنياته للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

فيما حمل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من الازدهار والتقدم.

وبحث فخامته وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ، كما استعرضا آفاق التعاون المشترك بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء على نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ، بما يلبي تطلعاته نحو مستقبل مستقر ومزدهر ، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

من جانبه أعرب فخامة الدكتور رشاد العليمي عن تقديره للدعم الكبير التي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

حضر اللقاء، معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وسعادة راشد علي راشد الكعبي مساعد الوزير للشؤون العسكرية والأمنية في وزارة الخارجية، وسعادة محمد عيسى بو شهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.