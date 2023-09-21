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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور

9/21/2023 9:00:51 AM
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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة رام شاندرا بوديل رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي بوشبا كمال داهال رئيس مجلس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية.

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