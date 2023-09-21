مصر.. هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب مرسى مطروح

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر هزة أرضية بقوة 4.53 درجات على مقياس ريختر على بعد 265 كم شمال غرب مرسى مطروح في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة و12 ثانية فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن تلك الهزة وقعت على عمق 13.68 كم، وعلى دائرة عرض 22.52 درجة شمالا، وخط طول 24.79 درجة شرقا.