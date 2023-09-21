أهلاً بعودته إلى النادي.. توتنهام يكشف مفاجأة بخصوص هاري كين

أهلاً بعودته إلى النادي.. توتنهام يكشف مفاجأة بخصوص هاري كين
التاريخ
9/21/2023 9:00:50 AM
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أكد دانييل لافي رئيس نادي توتنهام، أن هناك بند في عقد بيع نجم الفريق السابق هاري كين إلى بايرن ميونخ، يحق من خلاله للسبيرز، إعادة شراء اللاعب المخضرم.
وكان هاري كين انتقل إلى بايرن ميونخ قادماً من توتنهام، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد 4 مواسم، قبل أيام من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وجاء قرار النجم الإنجليزي بالرحيل عن السبيرز بعد مسيرة حافلة، قبل نهاية عقده بموسم واحد.
وقال دانييل لافي في تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول لندن" الإنجليزية، رداً على سؤال يتعلق بوجود خيار في عقد بيع كين لإعادة شرائه؟"، "بالطبع".
وتابع: "سعينا فترة طويلة لتجديد عقد هاري كين، إلا إنه كان واضحاً، أراد خوض تحدياً جديداً، ووافقنا على مضض"
وأضاف: "إنجازات هاري وأرقامه تقول كل شيء عن اللاعب، طوال 19 عامًا قضاها في النادي، كان نموذجاً داخل وخارج الملعب ومصدر إلهام للاعبين الشباب".
وأتم رئيس نادي توتنهام، قائلاً: "أود أن أشكر هاري على كل ما فعله من أجلنا، نتمنى له ولعائلته كل التوفيق في المستقبل، وأهلاً بعودته أي وقت،
هاري عضو مهم في عائلة توتنهام، وسيظل في تاريخنا إلى الأبد".
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