أهلاً بعودته إلى النادي.. توتنهام يكشف مفاجأة بخصوص هاري كين

أكد دانييل لافي رئيس نادي توتنهام، أن هناك بند في عقد بيع نجم الفريق السابق هاري كين إلى بايرن ميونخ، يحق من خلاله للسبيرز، إعادة شراء اللاعب المخضرم.

وكان هاري كين انتقل إلى بايرن ميونخ قادماً من توتنهام، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد 4 مواسم، قبل أيام من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وجاء قرار النجم الإنجليزي بالرحيل عن السبيرز بعد مسيرة حافلة، قبل نهاية عقده بموسم واحد.

وقال دانييل لافي في تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول لندن" الإنجليزية، رداً على سؤال يتعلق بوجود خيار في عقد بيع كين لإعادة شرائه؟"، "بالطبع".

وتابع: "سعينا فترة طويلة لتجديد عقد هاري كين، إلا إنه كان واضحاً، أراد خوض تحدياً جديداً، ووافقنا على مضض"

وأضاف: "إنجازات هاري وأرقامه تقول كل شيء عن اللاعب، طوال 19 عامًا قضاها في النادي، كان نموذجاً داخل وخارج الملعب ومصدر إلهام للاعبين الشباب".

وأتم رئيس نادي توتنهام، قائلاً: "أود أن أشكر هاري على كل ما فعله من أجلنا، نتمنى له ولعائلته كل التوفيق في المستقبل، وأهلاً بعودته أي وقت،

هاري عضو مهم في عائلة توتنهام، وسيظل في تاريخنا إلى الأبد".