شرطة الشارقة تبث رسائل توعية موجهة للأطفال عبر شاشات «فوكس سينما»

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، حرص شرطة الشارقة على تعزيز جودة الحياة الأمنية لأفراد المجتمع، وذلك من خلال تعزيز الثقافة الأمنية ببيان مخاطر الجرائم المستحدثة؛ وصولاً إلى مجتمع واعٍ بمخاطر الجرائم الإلكترونية المختلفة، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى إلى توظيف كافة الوسائل الإلكترونية المتاحة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

جاء ذلك خلال اطلاق شرطة الشارقة حملة «كن واعياً»، والتي تهدف إلى توعية الجمهور، وكافة أفراد المجتمع، من الوقوع ضحية الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وذلك عبر بث رسائل توعية لأفراد المجتمع عبر «شاشات السينما»، بهدف نشر التوعوية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية، وما قد يواجهه الأطفال من جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني

إذ إن شاشات السينما تعتبر أسلوباً مستحدثاً في

تعزيز الوعي المجتمعي.

خدمة حارس

ودعا القائد العام لشرطة الشارقة، أفراد المجتمع، إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي تهديد ‏يتعرضون له، وعدم الرضوخ لطلبات المتصيدين ‏والمحتالين، والإبلاغ الفوري عن أي ابتزاز يتعرضون له أو سلوكيات سلبية من خلال خدمة «حارس»، عبر تطبيق شرطة الشارقة، مثمناً في الوقت ذاته تعاون شركة «فوكس سينما»، في دعم جهود شرطة الشارقة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار.