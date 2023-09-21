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تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى أقل مستوى منذ 18 شهراً

9/21/2023 9:00:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، في أغسطس الماضي، حيث ساعد انخفاض تكاليف الفنادق وتذاكر الطيران وتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء على تعويض الارتفاع في تكاليف الوقود، طبقاً لأرقام رسمية.

وقد يؤدي التراجع المفاجئ إلى تخفيف الضغط عن بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة غداً الخميس، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا».

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بلغ 6.7% في أغسطس الماضي، بانخفاض من 6.8% في يوليو.
ويمثل هذا أدنى معدل منذ فبراير العام الماضي.

وتوقع محللون و«بنك إنجلترا» المركزي تسارع معدل التضخم الشهر الماضي ليصل إلى 7.1%، بسبب ارتفاع حاد في وقود السيارات، وسط انتعاش أسعار النفط.

وسيجرى مراقبة التخفيف المفاجئ لمؤشر أسعار المستهلك عن كثب، من قبل صناع السياسة في البنك، حيث من المقرر أن يعقدوا اجتماعاً هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

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