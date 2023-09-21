مؤشر سوق دبي فوق مستوى 4120 نقطة

صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.15% إلى مستوى 4123 نقطة في منتصف جلسة اليوم الأربعاء، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع «إعمار العقارية» 3.4% إلى مستوى 7.37 دراهم، و«الإمارات دبي الوطني» 2.5% إلى 18.25 درهما، و«إعمار للتطوير» 4.3% إلى 7 دراهم و«دبي الإسلامي» 0.88% إلى 5.72 دراهم.