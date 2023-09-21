مؤشر سوق دبي فوق مستوى 4120 نقطة

مؤشر سوق دبي فوق مستوى 4120 نقطة
التاريخ
9/21/2023 9:00:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.15% إلى مستوى 4123 نقطة في منتصف جلسة اليوم الأربعاء، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.
وارتفع «إعمار العقارية» 3.4% إلى مستوى 7.37 دراهم، و«الإمارات دبي الوطني» 2.5% إلى 18.25 درهما، و«إعمار للتطوير» 4.3% إلى 7 دراهم و«دبي الإسلامي» 0.88% إلى 5.72 دراهم.
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