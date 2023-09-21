«الدار» و«نيكي بيتش» يطلقان مشروعاً سكنياً برأس الخيمة

أبرمت شركة الدار العقارية شراكة مع «نيكي بيتش جلوبال»، شركة الضيافة الفاخرة، حيث سيتعاون الطرفان لتطوير ثلاثة مبانٍ سكنية تحمل اسم العلامة التجارية «نيكي بيتش» ضمن مجمع كبير على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان، ومن المتوقع أن تنطلق مبيعات الوحدات السكنية في وقت لاحق من العام الجاري.

وتهدف الشراكة مع «نيكي بيتش»، المعروفة بتقديم تجارب مميزة في عالم الرفاهية والفخامة، إلى تقديم تصور جديد لمفهوم العيش في المناطق الساحلية برأس الخيمة، وذلك عبر دمج تصاميم الدار العصرية المميزة مع ما اشتهرت به «نيكي بيتش» من أسلوب حياة فخم ومساكن راقية نابضة بالحياة. ويقع مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسيز» السكني، وهو الأول لشركة الدار في رأس الخيمة، بين منتجع «ريكسوس باب البحر» ومنتجع وسبا «دبل تري من هيلتون» في جزيرة المرجان، واللذين استحوذت عليهما «الدار» عام 2022.



وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: «تشكل شراكتنا مع «نيكي بيتش» محطة مهمة ضمن جهود الدار المستمرة لتوسيع حضورها في رأس الخيمة. ستمكننا هذه الشراكة من تطوير مشاريع سكنية متميزة في الإمارة التي تشهد نمواً متواصلاً كمركز حيوي للاستثمار والسياحة. ولا شك أن اسم «نيكي بيتش» وما تتمتع به العلامة التجارية من مكانة عالمية مرموقة وسجل متميز في مجال الضيافة الراقية، يتماشى تماماً مع رؤية الدار لتصميم تجارب مميزة ومجتمعات نابضة بالحياة. نتطلع قريباً إلى الكشف عن المزيد من التفاصيل حول المخطط الرئيسي للمشروع».

وقال جهاد الخوري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات نيكي بيتش في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «سيكون مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسيز» في جزيرة المرجان برأس الخيمة تصوراً جديداً بالكامل لأسلوب الحياة الراقي في المناطق الساحلية. ويسعدنا أن نتعاون مع الدار لتطوير هذا المشروع المميز، إذ يشكل تعاوننا مزيجاً مثالياً بين خبرات الدار في بناء مجتمعات مزدهرة والمكانة المتميزة لـ «نيكي بيتش» في تقديم تجارب فريدة لأسلوب الحياة العصري. وسينعم قاطنو الوحدات السكنية الفاخرة للمشروع بمساحات متقنة التصميم ليعيشوا تجربة مفعمة بالفخامة تنسجم مع ما تشتهر به مجتمعات نيكي بيتش».



وقالت لوسيا بنرود، الرئيس التنفيذي لشركة «نيكي بيتش جلوبال»: «سيوفر مشروع نيكي بيتش ريزيدنسيز فرصة مميزة للاستمتاع بتجربة نيكي بيتش الرائدة في هذه المنطقة المزدهرة والنابضة بالحياة. ونتطلع إلى العمل مع الدار على هذا المشروع المتميز، مستندين إلى رؤيتنا الطموحة لتوسيع محفظة مجتمعاتنا العالمية الفاخرة، وثقتنا بجاذبية رأس الخيمة كوجهة مثالية لقاعدة عملائنا تمنحهم فرصة للاستمتاع بالحياة على شاطئ البحر بأسلوب جديد ومميز».

وسيحتضن مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسيز» شققاً مفروشة ومجهزة بالكامل مع مساحات معيشية وشرفات واسعة على مياه الخليج العربي. وتضم المساحات المشتركة مرافق شاطئية وصالة استراحة ومطعماً، وجناحاً خاصاً للضيافة لاستضافة التجمعات واللقاءات. وسيكون المشروع أيضاً أول مجتمع سكني يركز على الصحة والرفاهية في رأس الخيمة حاصل على شهادة «فت ويل» (FitWel) العالمية لمعايير المباني الصحية، ما يعكس التزام الدار ببناء مجتمعات صحية تدعم رفاهية سكانها وترتقي بجودة حياتهم.