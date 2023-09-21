«فاريس كابيتال» تدخل أسواق الخليج عبر بوابة الإمارات

أعلنت شركة فاريس كابيتال عزمها دخول سوق دول مجلس التعاون الخليجي، عبر بوابة الإمارات، مما يمكن المؤسسات الاستثمارية المؤهلة من الاستثمار في مشاريع الأصول الرقمية الحديثة والاستفادة من خبرة الشركة الواسعة في التداول الكمي.

وتتطلع الشركة إلى جمع 75 مليون دولار لصندوق المشاريع الذي يركز على الأسهم والمعتمد على تقنية البلوك تشين المبتكرة، حيث يهدف إلى تحقيق نمو طويل الأجل من خلال محفظة مميزة من الشركات الناشئة وعالية الجودة التي تستخدم تقنية البلوك تشين لتلبية الاحتياجات المختلفة في قطاعات البرمجيات والألعاب والتمويل. وتلقت الشركة استفسارات عدة من مؤسسات محلية ومستثمرين بارزين، كما يمتلك الصندوق 12 التزاماً قيد التنفيذ في مجالات التمويل اللامركزي والمركزي، وتمويل ألعاب الفيديو ضمن شبكة الجيل الثالث من الويب، والبنية التحتية والتقنيات الناشئة.

وقال داريوس أسكاريبور، الشريك الإداري في «فاريس كابيتال»: «نتطلع إلى دخول السوق في دولة الإمارات بتشجيع من التوجيهات الحكومية الداعمة، بالإضافة إلى ما تتميز به الدولة من مستويات الابتكار العالية والبنية التحتية القوية وعقلية التفكير المستقبلي، كما نخطط للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال العديد من الصفقات التي وصلت إلى المراحل النهائية من الدراسة».

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توقعات مجموعة من أبحاث واستشارات تحليلات السوق الدولية أن تبلغ قيمة سوق إدارة الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي 222 مليون دولار بحلول عام 2028، لتسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.9% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأدارت «فاريس كابيتال» منذ عام 2018 صندوق مشاريع يركز على الأسهم وصندوق تداول كمي متميز، كما يتميز صندوق مشاريع البلوك تشين الخاص بها بقيمة إجمالية لعوائد رأس المال المدفوعة بنسبة 440% ومعدل عائد داخلي يزيد على ثلاثة أرقام منذ توفير رأس المال في مارس من هذا العام.



وقام الصندوق بتنفيذ خمسة استثمارات في مشاريع البلوك تشين البارزة والتكنولوجيا السحابية ومشاريع الألعاب، مثل موفمنت لابس، مطور شبكة بلوك تشين المعياري؛ واستوديو الألعاب صن سبير جيمز؛ وبلوكستل، معزز البلوك تشين لمشغلي الهاتف المحمول؛ وشرابنيل، منتج الألعاب التنافسية متعددة اللاعبين؛ ونيرفانا لابس، مطور الأجهزة والبرامج السحابية، حيث حقق اثنان من هذه المشاريع عائدات مميزة.

كما تدير الشركة صندوقاً قوياً ومحايداً للسوق للتداول الكمي يركز على استراتيجيات دلتا المحايدة التي تفوقت في الأداء على المؤشرات التقليدية، وتساعد بشكل فريد على تعزيز عوائد صندوق المشروع. ويبرز الصندوق كمؤثر بارز في السوق يدعم المشاريع الناشئة والراسخة بصورة مميزة.