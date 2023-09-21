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الداخلية تعتمد الهوية الرقمية لاستخدام قنواتها

9/21/2023 9:00:48 AM
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أعلنت ‏وزارة الداخلية، أنه
واعتباراً من 30 سبتمبر 2023 سيتم إيقاف تسجيل الدخول لخدمات الوزارة باستخدام المنظومة الحالية.

وسيتم اعتماد الهوية الرقمية لتكون الأداة الحصرية لاستخدام القنوات الرقمية لوزارة الداخلية.

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