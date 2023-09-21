الداخلية تعتمد الهوية الرقمية لاستخدام قنواتها
التاريخ
9/21/2023 9:00:48 AM
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أعلنت وزارة الداخلية، أنه
واعتباراً من 30 سبتمبر 2023 سيتم إيقاف تسجيل الدخول لخدمات الوزارة باستخدام المنظومة الحالية.
وسيتم اعتماد الهوية الرقمية لتكون الأداة الحصرية لاستخدام القنوات الرقمية لوزارة الداخلية.
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