مرابع للمؤتمرات الدولية تعلن عن تنظيم معرض رويال شو في شهر أكتوبر

أعلنت "مرابع للمؤتمرات الدولية"، الشركة الرائدة في إقامة وتنظيم الأنشطة والفعاليات المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تنظيمها "معرض رويال شو" الذي يُقام على مدار ثلاثة أيام، في 5 و6 و7 أكتوبر 2023، بمشاركة رئيس نادي ABC ومساهم في شركة Royal Wolf و وزير الاقتصاد الروماني السابق راسفان غابرييل. أيضا هناك شركاتٍ متخصصة من جميع أنحاء العالم تعرض منتجاتها وخدماتها، ومصمميّ أزياء محليين وعالميين يقدّمون أحدث تصاميمهم أمام لجنة تحكيم عالمية تتولّى اختيار الأفضل من بينهم، إلى جانب مجموعةٍ كبيرة من المدوّنين والمؤثرين والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُعتبر "معرض رويال شو" الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة، وتستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويجمع عدداً كبيراً من رواد الأعمال الذين سيعرضون منتجاتهم وخدماتهم، ويستفيدون من منصةٍ هائلة للتواصل مع مجموعات ومؤسسات وسلاسل توريد عالمية. كما يمنح هذا المعرض الحاضرين فيه فرصة الاستفادة من توقيع عقود فورية وإتمام صفقاتٍ تجارية بكل يسرٍ وسهولة.

ويشهد المعرض أيضاً تنظيم مؤتمرٍ يتمحور حول رؤية واقع ودور المرأة للسنوات الخمسين المقبلة، ويشكل فرصةً مثالية لاستعراض التحديات والفرص التي تواجهها المرأة مستقبلاً، وطرح السبل المواكبة لها. وستتولّى الشركات الراعية للمعرض تكريم 51 امرأة إماراتية من اللواتي لعبن دوراً مؤثراً في حياة طلابٍ من أبناء الدولة والمقيمين فيها. كما يشهد المعرض الذي تتولى تقديمه الإعلامية رحاب عبد الله عرضاً عالمي المستوى للأزياء، تتنافس خلاله العارضات للتتويج بلقب أفضل عارضة، بالإضافة إلى حفل فرنسي عالمي بعنوان "سرّ جيمس بوند"، تتولّى تقديمه الممثلة والمغنية الفرنسية العالمية "إيركا بوشينكو"، وعرض موسيقيّ لعازف البيانو الروسي العالمي "إيفان كوفالينكو". وتُقام أيضاً ورشة عمل مجانية للمرة الأولى مع الأستاذة "هدى المطروشي"، أول امرأة إماراتية تعمل في قطاع ميكانيك السيارات، وأول إماراتية تؤسس مرآباً لتصليح السيارات.



ومن الأنشطة المهمّة التي تواكب أيام المعرض إطلاق "نادي سيدات الأعمال الإماراتي الروماني"، للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهادف إلى تفعيل تنظيم البعثات الاستثمارية بين البلدين، بما يشكل خطوةً مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الأعمال بين الإمارات ورومانيا، مع تنظيم ورش عمل حول التبادل الثقافي وتعزيز دور المرأة في مجال الابتكار في كلا البلدين. وتختتم "مرابع للمؤتمرات الدولية" هذا المعرض الضخم بفعالية "مرابع رويال غالا للتبادل الاستثماري الدولي" في برج العرب.

يهدف معرض "رويال شو" إلى تعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية على المستوى العالمي، وتمكين الكفاءات والكوادر الإماراتية ودعمها للوصول إلى العالمية، وتأسيس قاعدة استثمارية مميزة، ومساعدة المؤسسات المشاركة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المهتمّين، وإضفاء طابعٍ عالمي مبتكر وحصريّ على مفهوم المعارض، وتمتين العلاقات الدولية عن طريق التجارة وتبادل الاستثمارات، إلى جانب مساعدة الشركات وتوفير الاستفادة القصوى لها من الدعم الإعلاني- الإعلامي بأقلّ تكلفة، حيث تستفيد من دعاية مكثفة تعود عليها بالفائدة، توازي قيمتها نصف مليون درهم، بالإضافة إلى حضور 45 مؤثراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة 15 شركة كبرى في رعاية هذا الحدث المتخصص والفريد من نوعه.